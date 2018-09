La sfârșitul lunii mai, Georgică Severin a participat la primul modul al unui curs de formare profesională organizat de Uniunea Europeană de Radio și TV, în Barcelona. La începutul lui septembrie, al doilea modul, a doua destinație – Los Angeles. Ar urma și un al treilea modul, la mijlocul lunii noiembrie, în New York, dar la care s-ar putea să nu participe.

Georgică Severin, „candidatul ideal”?

Cursul, potrivit site-ului oficial EBU, se adresează conducerii executive a instituțiilor media și promite noi viziuni și strategii asupra audiovizualului.

Candidatul ideal, așa cum este cerut de EBU Academy, ar trebui să vorbească engleză foarte bine, să fie membru al unei conduceri executive sau să conducă o afacere importantă și să aibă cel puțin 10 ani de experiență într-o poziție managerială. Numai că activitatea lui Georgică Severin nu presupune doar activitate de execuție, ci și de președinte al Consiliului de Administrație.

Chiar și așa, el a găsit formula pentru a se încadra în criterii. E la conducerea SRR de mai puțin de un an, dar ar avea experiență de administrator și director la patru firme.

Cursul, decontat „legal” din bugetul SRR

În mod normal, orice deplasare a Președintelui-Director General trebuie să fie aprobată de Consiliul de Administrație. Cursul făcut la Barcelona și Los Angeles nu a trecut prin forul de conducere, ci s-a găsit o găselniță legislativă.

Funcția a fost separată, iar deplasarea lui Georgică Severin a fost aprobată de Comitetul Director în calitatea lui de Director, nu și de Președinte, cu aprobarea Direcției Juridice și Economice. „În cadrul planului de pregătire profesională”, ne-a explicat chiar șeful SRR.

Cu transportul la clasa I, cazarea la 5 stele și masa inclusă în prețul de 18.000 de euro, SRR a plătit, astfel, cursul.

Lecția de la Barcelona: „Subiecte extrem de diverse”

Georgică Severin susține însă că invitația a venit pe numele său. Ba mai mult, i s-a dat o reducere de 10.000 de euro, ca atare, prețul final plătit din bugetul de stat ar fi fost de 8.000 de euro.

„Am avut cursuri de la 8 dimineața la 8 seara, nu am stat să mă plimb, nici n-am avut timp”, susține el, fără să-l întrebăm despre asta.

L-am întrebat însă ce a învățat acolo. „Subiecte extrem de diverse”, ne-a spus el. Un exemplu, măcar, i-am cerut, dar ne-a expediat rapid. „Nu cred că trebuie să vă dau explicații pentru ce am învățat acolo”. Doar la o discuție față-n față, una elaborată, ne va spune.

Georgică Severin a insistat să contrazică informații pe care nu i le-am prezentat. Nu a stat la cazare de cinci stele, ci la „căsuțele de oaspeți ale UCLA”. Nu și-a luat soția în cele două deplasări, pentru că „nu are nici pașaport, nici viză”. Nu e un curs media, ci „de top management în media”.

„Eu știu cine v-a comandat tema”

„Eu știu cine v-a comandat tema, dar nu vă luați după toate vorbele unor jurnaliști care refuză să-și dea identitatea. Este în sarcina mea e sa prezint instituția și e normal să fiu bine pregatit în domeniu „, adaugă el, din scurt. Nu contează că, la numirea sa, nu avea pregătire pentru radio sau televiziune, „omul se pregătește absolut tot timpul”.

Legalitatea decontării cursului din bani publici a găsit-o. Dar moralitatea? „Nu are nicio legătură moralitate. Nu are nicio semnificație că sunt numit politic, trebuie să-mi duc funcția la îndeplinire și să aplic ce am învățat, pentru că d-aia sunt director. Și nu mă simt vinovat”, a conchis el.

După câteva minute, Georgică Severin ne-a sunat înapoi. Și a insistat să ne sublinieze că și președintele televiziunii franceze, și cel al BBC – sunt numiți politic. Nu au fost însă la același curs.

