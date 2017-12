Situație revoltătoare, apel disperat al unui bărbat: ”A condus beat, cu permisul suspendat, mi-a ucis soția, dar e liber!”

Revoltă în rândul familiei unei focșăncence ucise la doar 38 de ani de un șofer care s-a urcat la volan beat și cu permisul suspendat. Oamenii își strigă durerea și neputința după ce cel care a provocat tragedia ucigând o tânără mamă a fost lăsat în libertate după doar două luni de arest preventiv.

Adrian Drăgun este soțul femeii din Focșani care pe 18 septembrie a avut ghionul să se afle pe o stradă din oraș, îndreptându-se spre școala fiicei sale de 10 ani, unde urma să participe la o ședință cu părinții.

Cei doi au împreună doi copii, unul de grădiniță, unul de școală, copii care plâng acum după mama lor și nu înțeleg încă de ce ea nu mai ajunge odată acasă.

Femeia urma să participe la ședință la școală și se îndrepta la volanul unui Opel pe Bulevardul Independenței din Focșani, când la intersecția cu strada Culturii s-a produs nenorocirea. În autoturismul condus de femeie a intrat violent o autoutilitară Renault, condusă de un individ beat și cu permisul suspendat.

Simona Drăgun, care lucra ca asistentă medicală în Spitalul Județean de Urgență Focșani, a fost grav rănită. Din cauza gravității leziunilor suferite, colegii săi, medici, au decis să o transfere la Spitalul de Neurochirurgie Bagdasar Arseni – București, având fracturi craniene, hemoragie subarahnoidiană, hematom subdural acut, două fracturi costale și leziuni pulmonare. Tânăra a murit însă pe 27 septembrie în spitalul din București, departe de soțul care o iubea nespus de mult și de copiii care îi erau atât de dragi.

La scurt timp după tragedie, detalii uimitoare au ieșit la iveală: cel care a provocat accidentul soldat cu moartea tinerei mame este un bărbat de 50 de ani, din Focșani, care în momentul în care a lovit Opelul acesteia era băut și în plus avea permisul suspendat. Dreptul de a mai conduce îi fusese suspendat în urma unui dosar penal înregistrat pe 18 iunie, pentru refuz de a-i fi recoltate probe biologice de sânge. La fel ca în vară, și atunci când a provocat accidentul ce urma să se soldeze cu moartea unei femei, individul a refuzat să-i fie recoltate probe biologice.

La câteva luni de la această tragedie, când durerea arde încă sufletele celor dragi Simonei, instanța a decis să-l plaseze pe autorul acestui accident sub control judiciar. Asta după doar două luni de arest preventiv.

Măsura a fost dispusă de către magistraţii de la Judecătoria Focşani : “(…) constată că au încetat temeiurile şi nu există temeiuri noi pentru menţinerea măsurii arestării preventive a inculpatului I (…) F (…), în prezent aflat în stare de arest preventiv în Centrul de Reținere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Vrancea. (…) înlocuieşte măsura arestării preventive a inculpatului (…), cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz sau sustragere de la recoltarea mostrelor biologice, conducerea a unui vehicul fără permis de conducere şi ucidere din culpă (…) cu măsura controlului judiciar pe o durată de 60 zile (…)”, se arată în hotărârea instanţei.

Instanţa i-a impus bărbatului, printre altele, să nu depăşească raza teritorială a municipiului Focşani decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani au făcut contestaţie, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Vrancea, însă magistrații de aici au respins-o, astfel că şoferul care a provocat accidentul a ieşit din arest.

Decizia instanței i-a adus în pragul nebuniei si al revoltei pe cei dragi Simonei. Soțul femeii a transmis reporterilor Libertatea un strigăt de disperare în care cere să fie ajutat să i se facă dreptate, considerând că lăsarea în libertate a celui care i-a ucis soția reprezintă un pericol public.

”Mă numesc Drăgun Adrian sunt din Focșani și mă aflu într-o situație dramatică întrucât mi-am pierdut soția într-un accident de circulație provocat de un individ aflat sub influenta băuturilor alcoolice. După două luni de arest preventiv, inculpatul a fost pus sub control judiciar, de aceea consider că lăsarea în libertate a inculpatului Ion Florin reprezintă un adevărat pericol social. Pentru cel puțin a doua oară acesta s-a urcat la volan sub influenta alcoolului si cu permisul de conducere suspendat tot pentru alcool, de data aceasta omorând o mămică nevinovată care se îndrepta către ședința cu părinții cu o viteză de circa 20 km/h. Inculpatul, LĂSAT ÎN LIBERTATE, circula cu aproximativ 80 de km/h, așa cum reiese din raportul de expertiza tehnica pe un bulevard cu sensuri giratorii si treceri de pietoni. Deși soția mea a încercat să evite impactul, nu a avut nici o șansă, fără a avea vreo minimă culpă. Este un exemplu negativ pentru societate lăsarea sa în libertate, practic, căci controlul judiciar este cea mai permisiva măsură preventivă putând oricând să urce la volan. Astfel sunt încurajate, NU PREVENITE, faptele antisociale, forta de constrângere a Statului fiind aproape de zero cu rezultatul ca oamenii vor fi tentați să se urce beți la volan, căci chiar dacă omoară pe cineva stau două luni în arest apoi sunt liberi. Nimic nu poate compensa pierderea sotiei la doar 38 de ani, a mamei a doi copii minori de 5 si 10 ani, pierderea fiicei, nepoatei, cumnatei, nașei, colegei de serviciu, prietenei, cea care a fost Simona Drăgun. Am încredere că justiția își va face datoria și va reîncarcera infractorul care mi-a ucis soția. VA ROG, AJUTATI-MA SA SE FACA DREPTATE!!!”, este strigătul de disperare al lui Adrian Drăgun.