„Ne aşteaptă un an greu, 2019, an în care vom avea două cicluri electorale, pentru Parlamentul Europei, pentru Preşedinţia României, dar trebuie să fim animaţi de sentimentul că suntem cel mai puternic partid, un partid serios, un partid care a demonstrat în anii în care a guvernat ţara că este capabil, un partid care a făcut multe lucruri importante, bune şi trebuie să plecăm motivaţi în aceste două campanii electorale şi să şi câştigăm. Eu am convingerea că vom câştiga, pentru că avem forţă, suntem organizaţi şi avem şi un preşedinte lângă care trebuie să stăm uniţi, un preşedinte care a condus magistral campaniile din anul 2016 şi cu siguranţă va face la fel şi în anul 2019, preşedintele Liviu Dragnea”, a afirmat Stroe la deschiderea Şcolii politice de vară a Organizaţiei de Femei a PSD, potrivit Agerpres.

Rovana Plumb: Am s-o laud întotdeauna pe Viorica Dăncilă, este un lider politic care își iubește foarte mult țara

Preşedinta organizaţiei de femei a PSD, Rovana Plumb, a declarat, la rândul ei, că Viorica Dăncilă va fi cu certitudine premier până la alegerile viitoare.

„Da, am s-o laud întotdeauna, pentru că o cunosc de foarte mult timp, este un om profesionist, este un om de echipă, este un lider politic care îşi iubeşte foarte mult ţara, care are foarte multe cunoştinţe la nivel european în ceea ce priveşte tot ce înseamnă parteneriate şi se dedică în fiecare zi implementării programului de guvernare pentru a răspunde tuturor nevoilor pe care românii le au”, a afirmat Rovana Plumb.

Ea a spus că părerea respectivă este unanimă printre social-democraţi, toţi ştiind „cât de dedicată este activităţii pe care o desfăşoară şi că este un bun premier”.

„În rest, adversarii politici pot specula orice, important pentru noi este să implementăm programul de guvernare şi vom face acest lucru”, a mai precizat Rovana Plumb.

Ioan Mircea Pașcu cere armistițiu în politică, pe perioada preluării președinției Consiliului UE

Eurodeputatul Ioan Mircea Pașcu consideră că este necesar un armistiţiu pe perioada mandatului României la Preşedinţia Consiliului UE.

„Să nu uităm că lupta aceasta internă se poate manifesta şi în preşedinţie. Eu mă aştept… Dacă pentru chestiuni care nu au nicio legătură cu Uniunea Europeană avem plângeri şi lăcrămaţii transmise în afară, cu atât mai mult în timpul preşedinţiei, pentru că există o părere, după părerea mea destul de îngustă, care vede un succes al preşedinţiei române ca un succes al PSD-ului, şi lucrul acesta nu trebuie să se întâmple, şi atunci trebuie să ne opunem cu toată forţele ca PSD-ul să aibă un succes. Până la urmă nu e PSD-ul, e România. Şi dacă în astea şase luni… Cum pe vremuri, la olimpiade, toţi grecii opreau războaiele dintre ei pe vremea olimpiadei, poate că ar trebui ca şi pentru astea şase luni să oprim şi noi, să avem un armistiţiu”, a susţinut Ioan Mircea Paşcu.

Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu i-a cerut lui Liviu Dragnea să-și dea demisia din funcția de președinte PSD, altfel, spune aceastam PSD va pierde alegerile din 2019.

