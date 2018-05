Un tânăr din Țicleni, județul Gorj, la numai 22 de ani, a ajuns în topul Forbes al antreprenorilor sub 30 de ani, cu un produs unic pe piața din România. Ionel Burtea a plantat mure pe terenul de la bunici, iar din fructele zemoase a făcut…vin. An de an, și-a extins afacerea iar acum ajunge să producă 10.000 de sticle pe an!

În urmă cu trei ani, Ionel Burtea a plantat mure pe un hectar de teren la marginea orașului Țicleni, Gorj, bucată de teren moștenită de la bunici. Și-a făcut o mică fermă și a încercat mai întâi să vândă fructele dar…i-a venit o idee genială, pentru că nimeni din România nu s-a gândit la asta, până acum. Din fructele delicioase a făcut vin și așa a început povestea business-ului Abund Berry!

Vinul de mure, de pe pământul bunicilor

În scurt timp, ideea lui a dat roade, astfel că și-a extins capacitățile de producție, arată gorj-domino.ro. Hectarul de pământ s-a transformat în două, ajungând în prezent la cinci hectare cu mure și 50 de ari!

Fructele procesate s-au transformat într-un produs unic la noi, vinul de mure. Tânărul antreprenor a reușit să producă la început 700 de sticle de Berry Wine dar în viitorul apropiat producţia ar putea ajunge la 10.000 de unităţi. Ideea lui Ionel Burtea a devenit cunoscută după recenta sa participare la evenimentul Forbes 30 sub 30, „un proiect care radiografiază mediul de business al tinerilor lideri sau antreprenori, aducându-i în prim-plan pe aceia care au reușit să rupă clișee, să facă o diferență pozitivă în societate. Sunt inovatorii din industriile care revoluționează lumea”, potrivit descrierii revistei.