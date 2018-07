Alarma a fost dată puţin după ora 8 dimineaţă, când trenul regional 11340 Genova – Ventimiglia a raportat că a lovit o persoană sub pasajul de la Nervia.

Imediat, la faţa locului au ajuns ambulanţele, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru Florin. De asemenea, poliţia feroviară a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia, potrivit Observator.ro.

Pe contul de socializare al tânărului au apărut mesaje din partea celor care îl cunosc. “ Ce destin crunt ai avut ? Offff doamne ce teribil! Dumnezeu să te odihnească în împărăția sa! Condoleanțe familiei îndurerate și distruse de această tragedie ”, “ Of dragu’ de tine! D-zeu sa te odihneasca in pace! “Dumnezeu sa te odihneascs in pace!!!”, sunt mesajele de pe contul de socializare al românului mort în Italia.

