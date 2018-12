Christmas Market By The Sea a fost organizat de SC Tiberiu Consult SRL, firmă cu fondator și asociat unic – Tiberiu Tănase, relatează replicaonline.ro. Tiberiu Tănase este fiul directorului general adjunct al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Marian Tănase, relatează sursa citată.

Joi, organizatorul a anunţat că strânge „jucăriile” și trage obloanele!

„Joi, 13 decembrie 2018 -Christmas Market By The Sea- deschis în data de 1 decembrie 2018 în Piața Ovidiu din Constanța, își va închide porțile (mai devreme cu 15 zile decât era prevăzut). Noi -By The Sea Events- cerem scuze partenerilor, celor ce au fost implicați în acest proiect, celor ce ne-au acordat toată încrederea și tuturor constănțenilor, pentru nerealizarea lucrurilor ce s-au dorit a fi realizate și nu s-au putut realiza din motive independente de voința noasră, și pentru această închidere prematură a evenimentului nostru. Dorim să menționăm că Evenimentul Christmas Market By The Sea nu a fost un eveniment marca Primăria Constanța, ci unul privat, în care, Primăriei Constanța i-a fost cerut doar sprijinul. Acest eveniment a fost realizat din dorința organizatorilor de a aduce orașul Constanța în rândul marilor orașe ale României și a funcționat cu toate autorizațiile la zi”, au transmis organizatorii.

Primarul Constanţei, Decebal Făgădău a recunoscut că nu a analizat cu foarte multă atenţie firma care a solicitat autorizaţia pentru Târgul de Crăciun. Organizatorul a plătit 950 de lei pe zi, pentru 200 de metri pătraţi, conform unei hotărâri de consiliu local. „Constanţa nu duce un târg privat” a concluzionat primarul.

