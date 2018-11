„Cu băiatul meu eu n-am avut treaba niciodată, el a venit în concediu o săptămână, cu scopul de a ne ajuta la casă. El sâmbără seara a fost într-un club. Nu ştiu unde, cum şi ce fel. A venit duminică dimineaţa acasă, n-am văzut mare lucru aşa la el schimbat. Eu bănuiesc că l-a drogat cineva. El este un copil…Munceşte de 3 ani şi jumătate în Anglia, ne ajută financiar. El când a venit acum, a venit doar pentru o săptămână. Mi-a dat bani ca să putem să facem la casă. Ieri am vorbit foarte puţin cu el. Azi dimineaţă la 4 avea bilet de avion să plece înapoi în Anglia. Cred că cineva a vrut să-şi bată joc de el şi i-a pus ceva în băutură”, povesteşte tatăl lui Marius Parfenie la Observator.tv.

„Eu nu ştiu din ce motiv a vrut să cumpere o maşină, că maşină avem. El trebuia să plece înapoi azi la 4. Nu cred că el a intenţionat să omoare pe cineva. El era un om, mergea pe stradă, vedea o pisică, o aducea acasă. Băi Marius, îi spuneam, avem 2,3,5, n-avem de ce să le ţinem.

„Eu când am fost aseară la spital de i-am dus nişte bagaje. A trecut pe lângă mine ca un om…ca un robot. S-a uitat la mine şi nu mi-a spus nimic. Eu am zis Marius, Marius, şi el nu reacţiona în niciun fel. Avea aşa o privire…avocatul mi-a spus că este sută-n mie drogat. Omul are experienţă şi mi-a spus. E drogat, cineva l-a drogat. Nici nu vorbea. Se uita tablou şi nici nu vorbea. Nici nu ştia cine suntem. Avocatul a spus că nu are cum de la 2 pahare de vin să fie în halul ăsta de tranchilizat”, a mai spus Vasile Parfenie.

Un tânăr de 20 ani a intrat cu mașina în mulțimea aflată în fața mall-ului din Brăila și a rănit șapte persoane. Anterior, el a înjunghiat o persoană și a lovit alți doi pietoni. În total, zece persoane au fost rănite, iar tânărul a ajuns în arestul polițiștilor. Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar autoritățile urmează să stabilească dacă a consumat sau nu și droguri. Atacul este unul fără precedent în România și, deși nu este unul de natură teroristă, amintește de atentatele care au îngrozit Europa.

