„Deci eu nu știu decât ce au publicat colegii dvs. Există instituții abilitate cum este DNA care trebuie să investigheze (…) Eu nu am nicio legătură cu acea valiză”, a spus Dragnea.

Apoi, jurnaliștii l-au întrebat cum explică faptul că parchetul și marmura din casa lui au fost plătite de compania din Teleorman și faptul că această firmă achită toate facturile fiului său. El a precizat că nu știe nimic despre fiul său și că nimic din casa sa nu a fost achitat de Tel Drum, potrivit Hotnews.

„Dacă acele documente sunt reale, DNA trebuie să le investigheze. (…) Eu nu cred că aceste documente au plecat din DNA și au ajuns la Rise Project pentru că a apărut și această variantă,dar eu nu cred așa ceva. (…) Tel Drum nu mi-a plătit nimic din ceea ce s-a realizat într-o proprietate de-a mea. Nu am niciun majordom. Ce releveu? Am înțeles că acolo e vorba de schița unei clădiri foarte mari. Nu am așa ceva”, a mai comentat el.

Liderul politic a mai fost întrebat cum își explică faptul că între emailurile descoperite apare și cel al fiului său către Petre Pitiș (directorul general al Tel Drum), în care îi cere acestuia să-l împrumute cu bani. Dragnea a răspuns ironic: „Nu știu, eu nu am mailuri cu Pitiș. Dacă sunt mailuri între ei, să fie sănătoși și să explice. Înseamnă că știa că eu nu-i dau”.

Jurnaliștii au mai fost curioși să afle în ce relații se află Dragnea cu Pitiș.

„Cred că sunt mai mult de 15 ani de când nu m-am văzut cu Pitiș, de când era la consiliul județean Teleorman”, a spus șeful PSD.

