Individul a escaladat balustrada de la scară, un tablou electric și o țeavă de gaze, reușind să pătrundă prin geamul de la bucătărie în locuință.

O bătrână paralizată l-a speriat

Polițiștii au imaginile, au deschis dosar penal, dar n-au dat de urma vinovatului. Sătulă de incompetența oamenilor legii, proprietara a decis să facă publice imaginile, cu speranța că cineva îl va recunoaște pe hoț.

Sistemul de supraveghere montat cuprinde și alarmă, printr-un contract cu o firmă de pază, însă atunci nu era conectată.

Pe imagini se vede cum bărbatul sa plimbat nestingherit prin apartament. Într-una dintre camere se afla mama proprietarei, o bătrână de peste 80 de ani, care este imobilizată la pat. Țipetele bătrânei l-au făcut pe hoț să dispară imediat.

A luat doar o trusă de machiaj veche!

„A apucat să ia doar o trusă de machiaj veche! Oricum nu avea bani sau obiecte de valoare în casă. A stat, după filmare, vreo 10 secunde în camera bătrânei. În filmare el apare din bucătarie, apoi inspectează holul, se duce la baie, apoi la tabloul de alarmă care avea niște leduri, crezând probabil că e tabloul electric.

Se uita și în camera video. Eu nu înțeleg de ce Poliția nu apelează la populație, la fel ca în țările din Vest! Am zis să mai așteptăm o săptămână, că poate-l prinde Poliția.

Acum, după felul cum se mișcă lucrurile în România, nu prea mai am încredere, așa că am decis să public filmarea și să-l ofer Poliției pe tavă, dacă am noroc…”, ne-a declarat apropiatul proprietarei care a dat filmarea.

Acesta a reușit să creioneze și un sumar portret-robot al celui care a intrat în locuință: înălțime maximum 1,60 metri, slab, cu cioc.

Și la Suceava, un hoț a fost filmat în timp ce „lucra”.

