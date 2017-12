Urdăreanu a relatat la ICCJ cum a fost încurcat în discuțiile despre bani, cu Ludovic Orban, de teama față de măsurile operative ale anchetatorilor

Omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, denunțătorul lui Ludovic Orban în dosarul acestuia de corupție, în care a fost achitat de prima instanță de judecată, a arătat în fața a cinci judecători cum discuta cu demnitarul despre bani dar și că au apărut și încurcături, pe fondul reticenței de a spune pe șleau sumele de bani și mai ales moneda în care ele să fie date.

Completul de cinci judecători al instanței supreme l-a ascultat, luni noapte, pe denunțătorul lui Ludovic Orban, omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, în cadrul judecării apelului făcut de procurorii DNA împotriva deciziei de achitare a politicianului a unui alt complet de la aceeași instanță.

În debutul declarației sale Urdăreanu le-a arătat judecătorilor că l-a cunoscut pe Orban „în 2005, 2006 când era viceprimarul PMB”.

„Apoi l-am cunoscut mai bine ca ministru al transporturilor, când, prin natura contractelor pe care UTI le avea cu companii din MT am avut ocazia să-l cunosc mai bine. Aș menționa și acel accident aviatic din Otopeni când o aeronavă a lovit o mașină a unei firme din grupul UTI, mașină care staționa pe pistă pentru reparații la sistemul de balizaj”, a explicat afaceristul în fața magistraților.

Nu erau prieteni, dar interacționau des

Denunțătorul a explicat că pe fondul acelui incident „au fost multe interacțiuni cu ministrul transporturilor”.

„Nu aș putea spune că aveam o relație. Ne-am cunoscut, ne-am revăzut de 5-6 ori. Nu am avut o relație de amiciție, de prietenie. Au fost câteva întâlniri la MT (Ministerul Transpporturilor – n.r), una doua întâlniri la sediul PNL București de pe Magheru și de câteva ori la mine acasă. Diverse discuții. Au fost și anumite informări sau puneri în temă pe care le-am făcut reciproc. Legate de companie și unitățile Ministerului”, a spus Urdăreanu în sala de judecată.

Întrebat dacă „aceste întâlniri au avut loc doar când era ministru sau și ulterior” de către procurorul DNA Urdăreanu a arătat că l-a văzut pe Orban și după ce nu a mai fost în funcție.

„Odată cu anunțul public referitor la candidatură i-am trimis un SMS de felicitare la care a răspuns mulțumind și arătând că ar fi bine să ne vedem la o cafea. Am răspuns pozitiv și i-am spus să treacă pe la mine. Am stabilit data de 1 martie când domnul Orban a venit la mine acasă”, s-a confesat milionarul.

Pus să redea în detaliu conținutul discuțiilor purtate în cadrul privat cu politicianul Urdăreanu a redat în termen fini tot ce a discutat cu Orban.

Orban vroia sprijin la tv-uri

„Domnul Orban m-a pus la curent cu situația înscrierii dansului în cursa electorala, sondaje, contracandidați, contextul politic de atunci. Undeva spre final a apărut și ceea ce, în percepția mea a fost o solicitare de sprijin pentru a avea acces la anumite posturi TV precizând că din toate canalele media TV ar avea nevoie de sprijin la doua dintre ele spunându-mi dacă pot să mă gândesc la o formă de ajutor sau de sprijin. I-am spus că da, mă voi gândi, iar la o întâlnire ulterioară să-mi spună ce nevoie are în acest sens. Asta a fost prima întâlnire din 1 martie”, a mai spus omul de afaceri.

Când procurorii iau cerut lui Urdăreanu să explice în ce context dorea să îi ofere ajutorul lui Orban acesta explicat că Orban i-a povestit într-o discuție ulterioară și contextul în care are nevoie de ajutor.

„Rămăsese ca domnul Orban să-mi precizeze la următoarea întâlnire în ce ar consta acest sprijin de care ar avea nevoie. La a doua întâlnire s-au prezentat mai multe detalii. Spusese ca la unele posturi precum Digi24 are lucrurile rezolvate, la A3 încearcă să aibă un canal deschis dar doar ca să prezinte lucrurile din campanie, nu ca să meargă în platou. A precizat că are nevoie de sprijinul meu pentru B1TV și Realitatea TV”, le-a mai arătat martorul judecătorilor.

Omul de afaceri a spus că Orban „a precizat că are nevoie de 50.000 de euro pentru a avea acces la aceste posturi TV„.

Gândul la filajul procurorilor nu i-a lăsat să vorbească „deschis”

„Înțelesesem că, față de campaniile trecute, pretențiile posturilor TV erau mai scăzute, că aceste posturi TV sunt în situații dificile și ca profita de aceste campanii. Orban a precizat și cu cine a discutat.

În acea parte a discuții am lăsat de înțeles că sunt sub control judiciar după ce am stat 3 luni în arest la domiciliu, perioadă în care am avut acces la dosarul meu și am înțeles că am fost monitorizat o lungă perioadă de timp cu mijloace de supraveghere totale, la locuință, birou și mijloace de comunicare.

Probabil și GPS. I-am făcut un semn că și atunci, în cameră, ar putea fi probleme. Dânsul mi-a spus că și el este monitorizat, la rândul său, și când discuția a ajuns la ajutorul pentru posturile TV dânsul mi-a făcut un semn indicând cifra cinci.

Am întrebat 50 de mii? Iar el a răspuns afirmativ. Dar nu mai țin minte dacă verbal sau a fost un semn afirmativ. În percepția mea am crezut că este vorba de euro, dar nu s-a precizat valută”, le-a mai arătat Urdăreanu celor cinci judecători.

În acest context președintele completului a dorit să știe dacă în opinia omului de afaceri era „verosimil să fie 50.000 de lei pentru doua posturi TV” iar Urdăreanu a explicat că nu.

Leii nu sunt pentru șefii de posturi tv

„Pentru mine nu era verosimil să fie lei fiind vorba de doi directori de posturi TV. Suma părea prea mică pentru doi directori de posturi TV.

I-am răspuns ca în niciun caz în această formă de ajutor nu pot implica firma. Și am zis să fie ca persoană.

Am întrebat dacă suma să fie cash și mi-a răspuns: «altfel cum?». Nu-mi aduc aminte cu precizie să fi folosit sintagma cu ordinul de mărime.

Dar dacă m-am exprimat așa înseamnă ca așa a fost. Am zis că mă gândesc la o soluție. Nu puteam să zic nici da, nici nu.

Nu am dat un accept ferm nici că voi da, nici cât voi da”, a mai spus denunțătorul lui Ludovic Orban.

În finalul declarației Urdăreanu spune că l-a anunțat pe politician că aflase despre posibile intenții ale partidului lui Orban de a desemna o femeie la candidatură.

„I-am spus că PNL ar putea să desemneze o femeie în contrapondere cu faptul că PSD desemnase deja o femeie. În acest sens nu mai era nevoie… I-am scris un sms că dețin informația că va fi o femeie va fi desemnată. Eu am aflat această informație și am crezut de cuviință să i-o împărtășesc și lui Orban. … . I-am spus că nu ar mai avea rost să ne vedem pentru că iată ce am aflat”, și-a încheiat omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu declarația dată în fața completului de cinci judecători.

Doi la unul

Ludovic Orban a fost achitat, în luna ianuarie, în prima instanţă, de judecătorii de la Înalta Curte de Casație şi Justiție dar decizia a fost luată cu majoritate de vooturi.

Astfel doi judecători au stabilit că Ludovic Orban trebuie achitat pentru acuzațiile procurorilor DNA în vreme ce al treilea magistrat a stabilit, separat, că Orban ar trebui condamnat la un an de închisoare, cu amânarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani.

Decizia a fost atacată cu apel de procurorii DNA, care cer aplicare unei pedepse cu închisoarea, iar dosarul a ajuns la completul de cinci judecători de la la aceeași instanță.

În acest dosar Ludovic Orban este acuzat că şi-a folosit funcţia politică şi a acţionat cu intenţie când a cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să îşi susţină campania electorală în calitate de candidat PNL la Primăria Bucureşti.

Potrivit rechizitoriului, la data de 1 martie, Orban, atunci prim-vicepreşedinte al PNL, l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, solicitându-i sprijin financiar pentru campania electorală pentru alegerile locale din vara anului 2016, în care deputatul fusese nominalizat pentru a candida la funcţia de primar al Capitalei.

În 20 martie, când s-a întâlnit cu omul de afaceri, Orban i-ar fi cerut 50.000 de euro în numerar, “nu în vreo modalitate legală, precum şi cu depăşirea plafonului stabilit prin Legea finanţării partidelor politice”, cerând ca banii să ajungă la persoane cu funcţii de decizie în cadrul a două posturi de televiziune pentru promovarea imaginii sale, potrivit DNA.