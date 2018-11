„Întotdeauna când ești în trafic pe bicicletă, te asiguri de ce mașină vine din spate sau din dreapta, din stânga, ești foarte speriat. Noi am vrut să rezolvăm această frică și să vorbim aceeași limbă cu șoferii”, explică studentul.

Fiind pasionat de tehnologie, o vestă care să semnalizeze asemenea unei mașini în trafic i s-a părut produsul ideal într-o Românie aflată pe locul doi în Europa la numărul accidentelor rutiere și din care 8% au implicat bicicliști. Împreună cu prietenul său, Călin, a perfectat în trei ani produsul pe care urmează să îl lanseze în curând.

„Eu am pornit afacerea cu încă un coleg, Călin, care acum e plecat în Olanda să studieze electronica și partea de inginerie, eu mă duc pe partea de business, în ideea că atunci când ne reîntâlnim avem abilități complementare și putem să lucrăm împreună”, are planul făcut Luca.

După România, urmează Olanda, Germania, Franța și SUA

Este hotărât, dinamic, un bun vorbitor și deja un bun manager al afacerii sale. Și inspirația și-a luat-o din familie.

„Am aflat acum ceva timp că bunicul meu are cancer și automat m-am interesat mai mult de ce a făcut în viață și pe unde a fost. Asta în ultimii trei-patru ani. Și am aflat că nu știam absolut nimic despre bunicul meu, că a lucrat la Camera de Comerț, că a făcut unele dintre cele mai mari tranzacții românești și am fost tare mândru”, spune emoționat tânărul.

Ca să învețe de-adevăratelea să facă afaceri, Luca s-a înscris la Entrepreneurship Academy din București, unde înființezi o afacere din anul întâi și ai misiunea de a o face profitabilă cu fiecare an care trece.

„Cât am fost plecat în Olanda, cu ajutorul facultății, am fost în magazinele de biciclete și am întrebat care sunt normele sociale, când vine vorba de traficul pe bicicletă. Mi-au spus că un astfel de produs ar prinde bine la ei. Ei au mai mulți morți per accident de bicicletă decât pe cele de mașină și e o problemă reală la ei. Vrem să ne extindem pe piețele din Olanda, Germania, Franța și apoi SUA”, explică planul de business Luca.

Șoferii au fost impresionați

Au testat vesta cu semnalizare și pe străzile din București și primii impresionați au fost șoferii.

„Am primit foarte multe claxoane de atenție și ne uitam în stânga, erau șoferii cu geamul coborât și ne întrebau de unde pot cumpăra și ei produsul nostru. Asta ne-a încântat, înseamnă că există o cerere. Dacă aducem un sistem de semnalizare cât mai similar cu ceea ce au mașinile cu semnalizatoarele de stânga, dreapta și avarii, atunci putem să ne considerăm participanți la trafic cu adevărat”, a mai spus Luca Știrbăț.

Vesta costă acum 80 de euro, dar când o vor scoate în serie, vor putea să scadă din preț.