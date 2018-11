Elena Merișoreanu a luat viața în piept încă de când avea 16 ani. S-a mutat în Capitală, tocmai pentru a avea mai multe șanse să ajungă acolo unde și-a dorit. Artista a făcut sacrificii în tinerețe, dar acum culege roadele. Este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară de la noi, motiv pentru care și concertele curg pe bandă rulantă.

Elena Merișoreanu a văzut, la cei 69 de ani ai săi, toate continentele! Jobul a purtat-o prin toată Europa, ea însăși mărturisind că nu a fost nici o țară de aici pe care să o rateze!

„În toată lumea asta am fost. În Africa am ajuns în Kenya, Africa de Sud, Maroc, Tunisia, Algeria. Am umblat mult, în America de Nord, de Sud, am văzut toată Europa”, a declarat aceasta pentru Libertatea.