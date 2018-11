Elena Merișoreanu, care în urmă cu câteva luni era operată de urgență, ține mult la imaginea sa. Este mereu elegantă și aranjată și ingoră durerile provocate de artroza care nu-i dă pace. Interpreta de muzică populară nu a renunțat nici acum la tocuri, în ciuda sfatului medicului!

Am artroză la genunchiul drept, tocmai am fost la o infiltrație și chiar mă doare. Indiferent cât aș suferi, pe scenă stau doar pe tocuri. E o vorbă: suferă baba la frumusețe', a declarat ea pentru Libertatea.

În ciuda zvonului că ar fi o clientă fidelă a medicilor esteticieni, artista punctează că nu a suferit până acum nici o intervenție chirugicală în scopul înfrumusețării, doar mici injecții menite să redea luminozitatea pielii și să întinerească puțin chipul:

Intervenții chirugicale nu am. Doar că mi-am mai făcut un acid hialuronic, din când în când. Nu am nici o operație. Asta își fac alea tinere, nu noi'.

În bogata sa carieră muzicală, artista a colindat lumea-n lung și-n lat. Acum, ia chiar în calcul să scrie o carte despre asta, doar că timpul nu-i permite și nici nu crede că s-ar descurca prea bine. Ar vorbi însă, în primul rând, despre satisfacțiile pe care le-a avut în peste cei 30 de ani de carieră, la Ansamblul Rapsodia Română.

De la 16 ani sunt în București. Am fost angajată peste 30 și ceva de ani la Rapsodia Română, unde am avut foarte multe satisfacții. Am umblat în toată lumea asta, în Kenya, Maroc, Algeria, Tunisia, în America de Nord, de Sud, și-n toată Europa', ne-a mărturisit ea.