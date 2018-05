Horia Brenciu se pregătește pentru premiera musicalului de succes ”Mamma Mia”, care înseamnă ore întregi de repetiții. Asta pe lângă celelalte proiecte ale sale. Motiv pentru care abia dacă mai apucă să-și vadă copiii. Ce promisiune i-a făcut Horia Brenciu soției, după ce toate sarcinile au căzut în grija acesteia.

Artistul este angrenat în mai multe proiecte, printre care și musicalul Mamma Mia, care-l solicită la maximum. Ca de altfel toți actorii care au trecut cele trei castinguri făcute la sânge și au șansa să joace poate rolul vieții lor, pe scena Sălii Palatului, Horia Brenciu este tare încântat că face parte din această distribuție.

”E o nouă provocare, la 25 de ani de viață publică pe care-i am. E prima oară când am experiența aceasta de musical, sper să nu fie ultima. Mi-am făcut o grămadă de prieteni. Și am învățat de la fiecare dintre ei câte ceva. E diferit de ceea ce am făcut până acum. Dacă la concertele mele cântam și mai vorbeam cu publicul meu, aici nu prea mă uit la public, dau replica, apoi din nou, dansăm. Nu aș fi crezut că melodiile trupei ABBA pot prinde viață în limba română. Sunt ca orice om, care vine la un casting, rolul meu e scris pentru mine, numele meu în spectacol este tot HB, așa că nu plec prea departe”, a declarat acesta pentru Libertatea.