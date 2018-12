Adelina Pestrițu a avut grijă ca fetiței sale să nu-i lipsească nimic. Are deja, la doar patru luni, o garderobă plină de hăinuțe de firmă, rochițe, bluzițe, fuste și alte lucruri potrivite unui bebeluș de vârsta ei. Pe lângă asta, Zenaida Maria este și deținătoarea unui mic tezaur, care cuprinde bijuterii scumpe, din metale și pietre prețioase.

„Baby are tot ce și-ar dori un copil și ar putea avea un copil de vârsta ei. La 4 luni a primit o grămadă de bijuterii, ar putea să i le poarte mami până crește ea. Așa că nu intenționăm să-i mai cumpărăm altele în această perioadă”, a dezvăluit Adelina Pestrițu pentru Libertatea.

Fosta prezentatoare TV ne-a mai spus că micuța sa a făcut o adevărată pasiune pentru accesoriile ei și este fascinată când o vede aranjată.

Adelina a promis că nu-și va certa fiica și că nu va ridica niciodată tonul la ea, indiferent de ce năzbâtii va face:

„Nu concep așa ceva, nu cred că voi ridica tonul, atât de mult o iubesc și mi-am dorit-o. Nu am de ce să o cert vreodată. Chiar și dacă va face prostioare, poate va strica și lucruri prin casă, e copil și e normal. Și eu am făcut atâtea și nu am fost certată și bătută, așa că nu va exista un astfel de comportament vizavi de ea. Nici nu ne gândim”.