Irina Rimes a devenit cunoscută după ce a bifat finala la show-ul Fabrica de staruri', din Republica Moldova. Avea pe atunci doar 20 de ani și nici nu visa să ajungă așa departe. A dat lovitura cu piesa Visele' și a ajuns să compună, nu doar să cânte, chiar pentru artiști autohtoni extrem de populari, precum Andra, Inna sau Antonia.

La mine, drumul către succes a fost unul scurt. A durat doar doi ani, alții fac mai mult. Mi-am dorit să ajung aici, dar nu mi-am imaginat. Am avut o ascensiune rapidă și pentru că am muncit și am întâlnit oameni potriviți, care au avut încredere în mine, m-au ajutat, m-au susținut. Când compun o piesă îmi place să o și cânt. La mine merg mână în mână', a declarat artista pentru Libertatea.