Joaca pe șantier i-a adus… nuiaua argintată

Pavel Bartoș face haz de necaz de nuielușa cea argintată pe care, nu de puține ori, o găsea în cizme pentru năzbâtiile sale de pe șantier, locul improvizat pentru a juca fotbal sau hochei. „Eram pâinea lui Dumnezeu… Glumesc, chiar făceam năzbâtii. Noi ne jucam în fața blocului, cu cheia la gât, nu ne petreceam ziua pe tabletă. Jucam fotbal, hochei. Iar cel mai bun loc de joacă erau șantierele celorlalte blocuri care se construiau în jur. Eu am primit nuielușa de câteva ori, mai ales când era acea nuielușă argintată. Fetele mele au scăpat, au fost mai cuminți decât mine”, a mărturisit acesta pentru Libertatea.

Adelina altoia copiii cu nuielușa primită

Adelina Pestrițu spune că de mică avea un caracter puternic și nu prea era de acord să-i dea cineva ordine. Așa că și ea a fost „pedepsită” de Moș Niculae. Nuielușa primită devenea însă obiectul cu care-și altoia colegii de la grădiniță: „Eu primeam nuielușa pe la grădiniță, dar la rândul meu am folosit-o pe colegii mei. I-am articulat, eram un copil tare hotărât, cu un caracter puternic, nu acceptam să mi se spună ce să fac și cum să fac”. Bruneta nu-i va aplica același tratament și fiicei sale, căreia îi va așeza ghetuțele la ușă, chiar dacă Zenaida are doar patru luni: „Vom avea ghetuțe la ușă, dar să vedem ce-i punem în ele. Moș Niculae se bazează pe cadouri calorioase, respectiv dulciuri, iar ea nu prea consumă”.

«Premiată» pentru că era tare băiețoasă

Oana Roman nu ascunde faptul că pentru ea devenise o obișnuință să primească „răsplata cumințeniei sale”: „Eu de multe ori am primit-o, eram foarte băiețoasă și neastâmpărată și făceam multe pozne”. Fiica sa, Isabela, știe deja că dacă nu este cuminte, Moșul îi va aduce nuielușa… Doar că nu-i cazul! „Pregătim ghetele cu o seară înainte, le curățăm și le punem la ușă. Iza știe că, în principal, Moș Niculae aduce fructe și dulciuri și trebuie să fie foarte cuminte, ca să nu primească o nuielușă. Mi se pare o prostie, dar la ea nu e nevoie de așa ceva”.

Lora, supărată când a primit nuielușa

Lora a primit și ea nuielușa, într-un singur an, dar nu fiindcă nu a fost cuminte… „Într-un an, mama a făcut o glumă și ne-a dat nuielușe, dar noi fusesem cuminți. Apoi, cât am stat eu supărată în camera mea, a trecut și Moș Nicolae pe la ghetuțe. Primeam mereu dulciuri și fructe. Ouăle de ciocolată cu surprize erau preferatele mele. Aveam o colecție impresionantă la un moment dat”.

Plângea de ciudă

Pentru Cristina Dorobanțu de la „Bravo, ai stil!” nu trecea anul fără să primească nuielușa. Și, de fiecare dată, vărsa lacrimi de ciudă: „În fiecare an primeam nuiaua. Îmi aduc aminte că mereu mă învinețeam de plâns. Nu știu cum se făcea că, înainte de Moș Nicolae, mama își aducea aminte cum eu la grădiniță am dat sendvișul meu cu salam la schimb pe unul cu untură și am făcut intoxicație. Bine, nu era singura poznă. Îmi mai tăiam dresurile ca să fie mai frumoase, să fie cu model. O dată am dat și foc la perdele. Cumva, meritam nuielușa, dar eu îmi doream cadouri. Îmi aduc aminte că după ce plângeam că nu am primit nimic, mă trezeam cu un pulover cu dungi. Ani la rândul am primit câte un pulover”.

Au scăpat de nuielușă…

În schimb, Cătălin Botezatu a scăpat de nuielușă când era mic. Doar că acum nu prea mai primește cadouri în… ghete. „Nuielușa nu mi-a adus-o. Dar am primit multe cadouri când eram mic. În ultima perioadă însă nu am mai primit cadouri, dar mulțumesc că pot să fac eu cadouri acum”.

Nici Cătălin Măruță nu a fost pedepsit de Moș Niculae. „Copil fiind, eram super harnic în această perioadă, mai mult decât de obicei, iar încălțările mele arătau impecabil. De fapt, nu conta atât de mult ce primeam, cât elementul surpriză, faptul că nu știam ce urmează să găsesc în ghete. La rându-mi, sper să le ofer toată această poveste copiilor, să fim împreună de Moș Nicolae, să le văd chipul când descoperă ce le-a lăsat Moșul, să râdem și ne simțim bine. Până la urmă, să fim împreună e tot ceea ce contează!”, spune acesta. În familia Măruță, Moș Nicolae este așteptat încă de prin… noiembrie. „Îmi place că David și Eva sunt nerăbdători, că au început să își imagineze ce o să găsească în ghete, îmi amintesc de entuziasmul meu de când eram mic”, a adăugat vedeta PRO TV.

Andreea Antonescu primea păpuși în loc de nuielușă, indiferent dacă era sau nu cuminte. „Îmi doream mai mereu, ca orice fetiță, să primesc păpuși. Și aveam multe. Practic, Moș Niculae era specializat în a aduce păpuși în viața mea, nici n-am știut cum arată nuielușa, pentru că părinții m-au iubit mult. Dacă mai cred în Moș Niculae? Sigur, nu știu exact ce să-i mai cer, ce vreau eu nu încape în ghetuțe”, spune aceasta.

CITEȘTE ȘI:

Mircea Lucescu este pe picior de plecare de la naționala Turciei. Așteaptă ofertă din China