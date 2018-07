”Nu am niciun fel de siguranță, nu știu ce o să se întâmple, o să intre primul concurent și sper să ne ajutăm unul pe celălalt”, a mărturisit încă de la început Mihai Bendeac. Din fericire, actorul are în cel de-al optulea sezon ”X Factor” sprijin nu doar din partea juraților, ci și în persoana lui Vlad Dragulin, colegul lui Mihai Bendeac în producțiile ”Băieți de oraș” și ”În puii mei”. ”Am simțit nevoia să nu fiu singur. Și, totodată, cineva trebuie să aibă grijă de concurenți până ajung efectiv în backstage. În plus, Vlad este aici pentru că așa merită! Și-n sens pozitiv, și-n sens negativ”, a glumit noul prezentator ”X Factor”.

În acest timp, jurații Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Bănică au început căutările pentru a descoperi cine va fi câștigătorul sezonului cu numărul 8 al emisiunii ”X Factor România”, astfel că Mihai Bendeac și Vlad Drăgulin continuă în această săptămână audițiile, la Palatul Copiilor din București.

În cel de-al șaptelea sezon, echipa Horia Brenciu a reușit să cucerească pentru a doua oară marele premiu ”X Factor” alături de Jeremy Ragsdale. În 2013 a câștigat Florin Ristei, discipolul Deliei, în 2014 Horia Brenciu și Adina Răducan au plecat acasă cu trofeul, în 2015 a fost rândul elevului lui Ștefan Bănică, Florin Răduță, iar în 2016 Carla’s Dreams a descoperit ”factorul X” în Olga Verbițchi.

