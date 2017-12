Cum alegem caruciorul pentru bebelusi

Caruciorul este foarte important pentru fiecare mamica pentru ca acesta iti face viata mai usoara, iar deplasarea copilului devine mult mai facila. Acelasi carucior este articolul care da cele mai multe batai de cap parintilor deoarece exista zeci de tipuri de carucioare cu diferite culori, unele mai atragatoare decat altele, incepand de la clasicele carucioare roz pentru fetite si pana la cele negre sau turcoaz. Oricum ar fi, inainte de orice alt detaliu, siguranta si confortul bebelusului sunt cele care primeaza in alegerea telefonului. Astfel, nu trebuie sa uiti ca tu esti persoana care va impinge caruciorul in cea mai mare parte a timpului, asa ca, va trebui sa optezi pentru o varianta care se apropie cel mai bine de standardele tale. De asemenea, caruciorul va fi folosit zilnic timp de aproximativ 2 ani, asa ca, nu opta pentru cel mai ieftin produs. Am pregatit impreuna cu BABY UNIVERSE – magazin online pentru articole copii si bebelusi un mic ghid de alegere a caruciorului perfect. Daca te intrebi care sunt criteriile care ar trebui sa te determine sa cumperi un carucior sau nu, in cele ce urmeaza vei afla mici tipsuri care te vor ajuta sa faci alegerea cea mai potrivita:

In primul rand, alegerea caruciorului trebuie sa depinda de stilul vostru de viata. Daca stii ca vei calatori destul de mult cu masina, va trebui ca acesta sa includa si o scoica de masina care sa poata fi montata pe cadrul caruciorului atunci cand ajungeti la destinatie. In cazul in care foloseste alte mijloace de transport, precum transportul in comun, iti va trebui un carucior foarte usor si care sa se poata strange cu o singura mana. Opteaza pentru carucioare 2 in 1 pentru a economisi bani.

De asemenea, daca esti abia la primul copil, insa iti mai doresti inca unul este posibil sa iti fie mult mai usor daca vei folosi acelasi carucior. Alege carucioare sport, solide, care iti permit utilizarea pe o perioada mai lunga de timp.

Apoi, este foarte important pentru cine cumperi caruciorul. Daca vrei sa il folosesti in primele 6 luni si sa treci apoi la un carucior sport, opteaza pentru un ladou si cauta-le pe cele cu sistem 2 in 1 sau 3 in 1. Aceste te vor sa economisesti bani si iti permit mai multe miscari. In cazul in care iti doresti un carucior performant care sa te tina mai multi ani, eventual pentru doua generatii de copii, cauta carucioare GB pentru ca acestea sunt cunoscute pentru performanta lor si rezistenta in timp.

Tine cont si de spatiul pe care il ai la dispozitie inainte sa alegi caruciorul pentru bebelusul tau pentru ca acesta nu este un aspect de ignorat. Multe persoane se confrunta cu problema depozitarii deoarece caruciorul nu incape in casa. Astfel, daca nu beneficiezi de suficient spatiu, cauta un carucior pliabil care sa iti permita depozitarea sa in orice loc al casei tale.