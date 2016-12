Laura Cosoi așteaptă cu nerăbdarea finalul acestui an. Dacă pe plan profesional lucrurile i-au mers excelent, pe plan personal a încasat lovitură după lovitură, fără să poată să facă ceva.

Actrița are parte de o căsnicie fericită alături de Cosmin Curticăpean, au botezat în acest an mai mulți copii, însă familia lor numără în prezent mai puțini membri.

“Abia aștept să treacă! A fost un an mult mai greu decât m-am așteptat și imprevizibil. Primim 2017 cu brațele deschise. Nu mă refer pe plan profesional, pentru că l-aș mânia pe Dumnezeu. Mi-a mers foarte bine, am avut realizări extraordinare și cumva cariera crește foarte frumos. Nu despre asta e vorba. Eu mi-am dorit anul trecut ca Dumnezeu să-mi lase ce mi-a dat, nu-mi doream nimic în plus, dar se pare că nu a fost așa, ceva a plecat”, a declarat, pentru Libertatea, Laura Cosoi.