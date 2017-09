Anamaria Prodan are copiii împrăștiați prin lume. Toți sunt copii de oraș, obișnuiți de mici cu tumultul metropolelor, iar impresara suferă acum că nici măcar unul dintre ei nu-i împărtășește dragostea pentru viața la țară.

Anamaria Prodan, gazda show-ului cu iz matrimonial “Gospodar fără pereche”, de la PRO TV, e mândră de originile ei, de faptul că, fiind crescută la țară, în casa bunicilor din Dăbuleni, e obișnuită cu muncile câmpului și cu creșterea orătăniilor, și recunoaște că ar face față oricând la fermă, dacă ar renunța la impresariat. Genele ei de “țărancă autentică” nu au trecut însă mai departe, la copii. Acesta e oful ei, că nici unul dintre juniorii familiei nu agreează viața la țară, fiind 100% orășeni.

Anamaria are două fete din căsătoria cu fostul baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, Rebecca și Sarah, și un băiat cu Laurențiu Reghecampf, Laurențiu junior. Cei doi îl cresc împreună și pe Luca, băiatul din prima căsătorie a lui Reghe. Așadar, patru juniori sunt în grija impresarei și a antrenorului. Și toți patru, recunoaște Anamaria oarecum cu of în suflet, sunt copii ai orașului, deloc atrași de viața la țară, care ei îi place atât de mult și îi trezește nostalgii.

Anamaria Prodan are copiii împrăștiați prin lume: “Unul la New York, altul la Miami, altul în Berlin, iar celălalt în București”



Libertatea: Tu iubești viața la fermă, e clar, dar despre copii ce ne poți spune? Ce-ar alege, viața la țară sau la oraș? Sau… peste hotare?

Anamaria Prodan: Copiii mei urmează exemplul părinților, au o viața la fel de zbuciumată și încărcată. Ei sunt plecați de mici de acasă, unul la New York, altul la Miami, altul în Berlin, iar celălalt în București, toți în orașe mari, pline de viață și de tumult. Nu au avut posibilitatea de a crește la țară. Ei s-au născut în America sau Germania și asta au experimentat. În ultimii 15 ani, am muncit atât de mult, încât nu am avut vacanțe și ăsta este un lucru foarte rău, pentru că nu am avut ocazia să îi duc la țară, să stea să-și petreacă o vacanță la țară. În general, ei colindă cu mine prin lume când am transferuri. Mă urc în avion și merg la fiecare, petrecem câteva zile împreună și apoi trebuie să mă întorc. Ei sunt independenți de mici și au o viață zbuciumată, nu cred că s-ar obișnui la țară. Ar fi foarte curioși să vadă animalele, să vadă cum e viața la țară, însă nu pentru o perioadă lungă.

Libertatea: Cu copiii plecați în străinătate, soțul la fel… Te-ai gândit vreodată să-ți iei familia și să plecați definitiv din țară? Aveți case în America, ar fi o opțiune la îndemână.

Îmi place foarte mult America, în special Las Vegasul, dar România a fost mereu pe primul loc în preferințele mele. Fac parte dintr-o generație care încă are legături puternice cu țara. Fiind un temperament vulcanic, eu mă aprind repede și spun des că vreau să plec din România, pentru că nu se schimbă nimic, regresăm, nu progresăm, apoi văd din nou cât de frumoasă e țara asta și revin la sentimente mai bune și spun că, într-adevăr, este cea mai frumoasă țară de pe pământ.

A făcut de două ori turul țării, cu echipa de filmare

Anamaria a făcut o adevărată echilibristică, vara aceasta, încercând să împace filmările la “Gospodar fără pereche”, pentru care a fost plătită regește de PRO TV, cu jobul ei de impresar de fotbaliști. În săptămânile în care s-a aflat prin țară cu echipa – și s-a aflat o lungă perioadă de timp, fiindcă a făcut de două ori turul țării, dacă e să ne luăm după kilometrii parcurși! -, ea a fost nevoită să folosească eficient fiecare minut de pauză între filmări pentru a discuta despre detaliile din contracte și pentru a pune la punct transferurile.

Filmările nu i-au dat peste cap doar programul obișnuit de lucru, ci și silueta! Abia ce slăbise Anamaria și se afișase în costum de baie, că acul cântarului a luat-o iar în sus. Impresara a mărturisit că fiecare gospodar căruia i-a trecut pragul în timpul preselecțiilor a răsfățat-o cu bunătăți și cum ea nu i-a putut refuza, s-a îngrășat la loc.

În toată această nebunie, nu trebuie să ne mire că Anamaria a ajuns la un moment dat să cam încurce lucrurile… Într-una din zile, ea încă se credea la repetiții, deși camerele fuseseră deja pornite. “Eram relaxată, i-am întrebat pe colegi dacă pot să mă descalț cât timp repetăm, ca să nu obosesc. În acel moment, am văzut câteva priviri mirate în jur și mi-am dat seama că noi începuserăm deja treaba”, ne-a povestit Anamaria, încă amuzată de întreaga întâmplare.

Impresara de fotbaliști a avut parte și de o surpriză uriașă în timp ce căuta prin țară gospodari pe care să-i însoare: s-a dovedit că unul dintre fermierii înscriși în emisiune e fotbalist!