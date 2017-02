La 67 de ani, artista e om de 10.000 de euro pe lună! Corina Chiriac este la mare căutare, are trecere la miri, dar și în cluburile private.

Corina Chiriac nu-și arată sub nicio formă vârsta. Artista nu doar că se ține foarte bine, ci este și cât se poate de activă.

Ea petrece foarte mult timp pe scenă, la cele mai înalte cote. Motiv pentru care este tare iubită de viitorii miri. Și, cum s-a dus vorba în târg că face show la nunți, Corina Chiriac este la mare căutare printre însurăței. Hit-ul său, ”Strada speranței”, răsună și acum în localurile de lux și nu numai. Artista dansează împreună cu mirii și invitații și interacționează foarte bine cu publicul. Asta în ciuda faptului că are, totuși, 67 de ani! Mai mult, la această vârstă, artista are joburi chiar și-n cluburi, la diverse petreceri cu circuit închis! Per total, în lunile sale bune, cu nunți și evenimente private, artista încasează și câte 10.000 de euro! În prezent, tariful său per spectacol este de 2.000 de euro, onorariu care diferă însă în funcție de durata spectacolului. Artista câștigă de asemenea, frumușel, și cu emisiunea TV, pe care o prezintă de ani buni la Național TV.

Corina va începe foarte bine și luna martie. Ea are deja antamate mai multe concerte. Va sărbători Ziua Femeii peste hotare, mai precis la Torino. Ea a obținut, dintr-un foc, un onorariu de 3.000 de euro din partea organizatorilor care și-au dorit să aibă la evenimentul lor o artistă de talia acesteia.

