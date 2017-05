Prima semifinală Eurovision 2017. Capitala Ucrainei este cuprinsă de un aer de sărbătoare, în contextul în care marţi seară se desfăşoară prima selecţie a concursului european de muzică Eurovision 2017. La prima semifinală participă 42 de ţări, cu absenţa notabilă a Rusiei.

Semifinala va începe marți seară, la ora 22, și se va desfășura la Centrul Internaţional de Expoziţii de la Kiev, cu o capacitate de 11.000 de spectatori.

Duetul compus din Ilinca şi Alex Florea vor reprezenta România la Eurovision 2017, cu piesa „Yodel It”, după ce au câştigat Selecţia Naţională, desfăşurată în martie.

Libertatea vă prezintă ce țări cântă în prima semifinală Eurovision 2017. La cea de-a 62-a ediţie Eurovision s-au calificat 43 de ţări, iar marele câştigător Eurovision 2017 va fi desemnat în finala din 13 mai.

Ediţia din acest an va avea loc la Kiev, Ucraina. Prima semifinală are loc în această seară, 9 mai, a doua semifinală pe 11 mai şi marea finală are loc pe 13 mai.

În finala Eurovision 2017 sunt deja calificate 6 țări. Este vorba despre Ucraina, a cărei reprezentantă a câștigat competiția în anul 2016, și de țările BIG FIVE, adică finanțatoare ale concursului: Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie.

La Eurovision 2017, România este reprezentată de Ilinca și Alex Florea, cei care au câștigat Selecția Națională Eurovision 2017 cu melodia „Yodel It”.

Ce țări cântă în prima semifinală Eurovision 2017. Ordinea intrării în concurs

1. Suedia



2. Georgia



3. Australia



4. Albania



5. Belgia



6.Muntenegru



7. Finlanda



8. Azerbaijan



9.Portugalia



10.Grecia



11.Polonia



12.Moldova



13. Islanda



14. Republica Cehă



15. Cipru



16. Armenia



17. Slovenia



18. Letonia

Ordinea intrării în Cea de-a doua Semifinală Eurovision 2017 : Serbia, Austria, Rusia, FYR Macedonia, Malta, România, Olanda, Ungaria, Danemarca, Irlanda, San Marino, Croaţia, Norvegia, Elveţia, Belarus, Bulgaria, Lituania, Estonia, Israel.

Prima ediție Eurovision a avut loc în Elveția

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

România participă la Eurovision din anul 1993

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, compusă de Eduard Cîrcotă şi interpretată de Mihai Trăistariu.