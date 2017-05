EXCLUSIV/ Lavinia vorbește despre sarcina cu Ștefan Bănică. ”Ce este al nostru, e pregătit de mult”

Artista mărturisește că este bucuroasă că are lângă ea un astfel de om, precum iubitul său, Ștefan Bănică Junior. Lavinia vorbește despre sarcina cu Ștefan Bănică și consideră că nunta și copilul vor veni exact atunci când este momentul, fără programări.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică sunt împreună de mai mult de patru ani, iar lucrurile par să meargă cât se poate de bine între ei.

Artista a mărturisit pentru Libertatea că se sfătuiește cu partenerul său, de care este foarte mândră, în tot ceea ce face. De asemenea, ea nu a ascuns faptul că vor deveni părinți și vor face și nunta, dar doar la momentul potrivit.

Aceasta a adăugat că, pentru ea, contează foarte mult părerea partenerului său, care este foarte obiectiv:

”Conteaza foarte mult părerea lui în ceea ce mă privește. Ne sfătuim mereu. Ștefan este un om foarte corect și obiectiv, din toate punctele de vedere, mai ales atunci când vine vorba despre meserie. Este un om de la care am avut și încă mai am multe lucruri de învățat și sunt bucuroasă că am un astfel de om lângă mine”.