Monica Tatoiu, despre scandalul dintre Cristian Boureanu și fiica lui: „Minte cu nerușinare”

Cristian Boureanu a ajuns pe mâna poliției după ce și-a agresat fiica, Ioana, în mijlocul străzii. Monica Tatoiu a vorbit despre scandalul dintre fostul politician și fata lui, aducându-i grave acuzații adolescentei.

Cristian Boureanu și-a bătut fata și a ajuns pe mâna Poliției. Un martor a asistat la o scenă deosebit de violentă: politicianul și-a bătut fiica și apoi a bruscat-o în mașina lui. Motivul pare a fi o escapadă a Ioanei Boureanu despre care tatăl ei nu știa nimic.

Incidentul a fost semnalat prin 112 de către un martor care circula prin zona Herăstrău. Acesta a sunat la Poliție după ce l-a văzut pe Cristian Boureanu că este violent cu fiica lui, atât fizic cât și verbal. Ioana Boureanu s-ar fi opus să urce în mașina tatălui său, însă acesta a forțat-o pe tânără, fără să se lase impresionat de lacrimile ei.

Monica Tatoiu, care are o relație extrem de apropiată cu fostul politician Cristian Boureanu, a făcut declarații năucitoare la TV. ea i-a adus acuzații grave fiicei lui Cristian Boureanu, Ioana.

„Aşa face de doi ani. Fata a fugit aseară. A lăsat-o taică-su în grija mamei sale. Fata minte. Se uită în ochii tăi şi minte. Taică-su n-o bate, minte cu neruşinare. Nu vă bazaţi pe ce spune o adolescentă isterică. Minte! Minte cu neruşinare. S-a băgat într-o gaşcă. A fugit de la ore. Au prins-o bând. Ioana vrea să-i facă rău lui taică-su. Copilul ăsta, de câte ori Cristi îi lua telefonul şi o punea să se culce la o oră normală, fugea la mamă care-i dădea tot. S-a băgat într-o gaşcă. A fugit de la ore. Au prins-o bând. Ioana vrea să-i facă rău lui taică-su. Copilul ăsta, de câte ori Cristi îi lua telefonul şi o punea să se culce la o oră normală, fugea la mamă care-i dădea tot”, a declarat Monica Tatoiu la emisiunea”Acces direct”.

Femeia de afaceri a fost extrem de dură la adresa minorei care l-a acuzat pe tatăl ei că a bătut-o. Monica Tatoiu a fost chiar și profesoara care a meditat-o pe Ioana la matematică și care a reușit să îi ridice notele de la 4 la 9.

„Nu vă luați după o copilă isterică a cărui tată încearcă să o facă să se comporte ca o fată de 16 ani, iar ea își dorește să fie liberă ca o muiere de 18 ani: să bea, să fumeze, să se culce la ora 4 noaptea. L-a văzut cineva oe Cristi lovind-o? Eu am avut probleme cu ea. Minte uitându-se în ochii tăi. Am asistat și eu la mine în casă la din astea, în momentul în care i-a luat telefonul. I-a zis că o să-l reclame și o să spună multe despre el. Asta la mine în casă. Nu se poate așa ceva! Într-un an am ridicat-o de la 4 la 9 la matematică, apoi Cristi o ducea la maică-sa și trebuia să o iau de la capăt, că de la maică-sa a fugit”, a completat aceasta și la Antena Stars.