Nuami Dinescu spune lucrurilor pe nume. „Am avut și eu “clienții mei”, care au scris că nu am ce căuta lângă Teo”

Nuami Dinescu spune lucrurilor pe nume. Actrița și-a amintit de momentele în care era asistenta lui Teo Trandafir și când se scriau vrute și nevrute despre ea.

Actrița Nuami Dinescu a devenit celebră la nivel național după ce, ani la rând, a fost Tanța, asistenta prezentatoarei de televiziune Teo Trandafir, la o emisiune de televiziune.

Într-o postare pe care a făcut-o pe blogul său, actrița a vorbit despre comentariile care s-au făcut despre ea pe când era asistenta lui Teo Trandafir și care au durut-o foarte mult.

„Am avut și eu “clienții mei”, care au scris de-a lungul vremii că-s fără umor și fără rost, că nu am ce căuta lîngă Teo, chestii de astea care lor nu le-a băgat un leu în buzunar, dar la momentul ăla mi-au stricat mie ziua. Unuia i-am scris, i-am spus că am găsit articolul ăla în care mă făcea proastă și i-am spus să ne vedem la o cafea, să vedem, sunt așa cum a zis el? Mi-a răspuns că așa e el, rău. Nu o să înțeleg niciodată de ce să faci asta? De ce să scrii despre mine ”vai de mine, ce o să se facă Tanța acum, că pleacă Teo din Pro TV, ce o să mai pună ea pe masă copiilor ei că nu știe să facă nimic?””, a spus actrița, care are amintiri dureroase.

Nuami Dinescu spune lucrurilor pe nume. „Eu nu știu să întorc și obrazul celălalt”

„E dreptul oamenilor să nu te placă. E normal. Înainte să scrii, interesează-te, însă, un pic să vezi despre cine vorbești cu atâta dispreț. La un moment dat, aceeași persoană, mi-a trimis add pe Fb. Uitase, pesemne. Eu nu știu să întorc și obrazul celalalalt. Atât de tare m-a rănit ce a scris atunci.

Știți de ce v-am povestit toate astea? Că, de fapt, nu știm mai nimic unii despre alții cu adevărat, că nu ne interesează. Stăm doar în c.., pe scaun și ne uităm la televizor. Și începem judecata”, a încheiat Nuami Dinescu, care recent l-a atacat în termeni duri pe Bogdan Stanoevici, directorul Circului Globus.