Oscar 2017| Portret. Meryl Streep, cea mai talentată actriță a Americii. Deţine recordul de 20 de nominalizări la Oscar

Meryl Streep (67 de ani), pe numele real Mary Louise Streep, deține în prezent recordul pentru cele mai multe nominalizări ale unui artist la Premiile Oscar. Pentru cea de-a 89-a editie a Premiilor Academiei Americane de Film, actrița a primit cea de-a 20-a nominalizare la categoria ”cea mai bună actriță” pentru rolul său din filmul ”Florence Foster Jenkins”.

Celebra actriță s-a născut pe 22 iunie 1949 a devenit cunoscută pe plan internaţional în anii 1970 graţie serialului TV „Holocaust, iar pe marele ecran a debutat în filmul ”Julia”, în 1977. Doar doi ani mai târziu a primit prima nominalizare la Premiile Oscar, pentru performanta din filmul ”The Deer Hunter”. Așadar, din totalul de 20 de nominalizări pentru premiile Academiei Americane de Film, 16 sunt pentru categoria „cea mai bună actriță în rol principal” și doar patru pentru categoria „cea mai bună actriță în rol secundar”.

Ea a primit cu opt nominalizări mai mult decât Katharine Hepburn și Jack Nicholson, care se situează la egalitate pe locul al doilea în acest „clasament” al nominalizărilor. Însă, până acum, Meryl Streep a câștigat doar de trei ori mult râvnitul premiul Oscar: în 1980 pentru rolul său secundar din filmul „Kramer contra Kramer”, în 1983 pentru rolul principal din filmul ”Alegerea Sofiei” și în 2012 pentru cea mai bună actriță în rol principal, în filmul ”Doamna de fier”, unde a interpretat-o pe Margaret Thatcher, fostul premier britanic.

Are nouă Globuri de Aur

Totodată, Meryl Streep a primit 30 de nominalizări la Globurile de Aur din care a câștigat nouă, printre care la gala de anul acesta din ianuarie a primit trofeul special Cecil B. DeMille Award, care premiază întreaga carieră. Având în vedere numărul mare de premii ce le are în palmares, nu e de mirare că aceasta este considerată cea mai talentată actirță de la Hollywood, ea apărând în peste 40 de lungmetraje.

Pe lângă filmele ce i-au adus premii la Oscar, ea mai jucat în comedia romantică „Manhattan” (1979), regizată de Woody Allen, şi în drama istorică „Iubita locotenentului francez/ The French Lieutenant’s Woman”, regizată de Karel Reisz în 1981. A interpretat rolul unei activiste sindicaliste în „Silkwood” (Mike Nichols, 1983) şi rolul Taniei Blixen în epicul „Departe de africa/ Out of Africa”, regizat de Sydney Pollack în 1985. A jucat primul rol de comedie în filmul „Diavoliţa/ She-Devil” (1989) al regizoarei Susan Seidelman, iar în 1992 a oferit publicului o nouă interpretare senzaţională în „Tinereţe veşnică/ Death Becomes Her”, regizat de Robert Zemeckis.

În 1998, și-a încercat norocul și ca producătoare

În 1995 a jucat în drama „Podurile din Madison County”, în care l-a avut ca partener pe celebrul Clint Eastwood, care a asigurat şi regia peliculei. În 2002, a strălucit încă o dată, în adaptarea cinematografică a romanului „Orele/ The Hours”, regizată de Stephen Daldry. Au urmat alte roluri principale în satira „Diavoul se îmbracă de la Prada/ The Devil Wears Prada” (David Frankel, 2006), „Ultimul radio show/ A Prairie Home Companion” (Robert Altman, 2006) şi în thrillerul politic „Leii mor pentru miei/ Lions for Lambs” (Robert Redford, 2007). Meryl Streep şi-a dovedit încă o dată versatilitatea ei extraordinară în musicalul „Mamma Mia” (Phyllida Lloyd, 2008) şi apoi în „Julie şi Julia/ Julie & Julia” (Nora Ephron, 2009).

În 1998 s-a aventurat pentru prima data în domeniul producției și a fost producător executiv pentru impresionantul “First Do No Harm” (1999), un proiect prentru televiziune iar o dată cu serialul de televiziune, „Faces of America with Henry Louis Gates Jr.” (2010) a descoperit că este o rudă mai îndepărtată a regizorului Mike Nichols.

A apărut pentru prima dată pe coperta Vogue la 62 de ani

După 40 de ani de carieră, Meryl a pozat pentru prima dată pe coperta Vogue la vârsta de 62 de ani în 2012. Ea a glumit la vremea respectivă că este „ceamai bătrână persoană din lume” care a făcut acest lucru. În plus, ea a povestit că a crezut în urmă cu 20 de ani că actoria a devenit un capitol încheiat din viaţa ei profesională. Și asta, pentru că a primit trei roluri de vrăjitoare, după ce împlinise vârsta de 40 de ani. După acele oferte, ea a crezut că femeile din grupa ei de vârstă sunt considerate la Hollywood „oarecum groteşti la un anumit nivel” şi i-a spus soţului ei că „totul s-a sfârşit”, însă cariera ei pare interminabilă, având succes pe linie

În ultimii ani, vedeta americană a excelat în filme precum „Ţinutul din mijlocul verii/ August: Osage County” (John Wells, 2014), musicalul „În inima pădurii/ Into the Woods” (Rob Marshall, 2014), westernul „The Homesman” (Tommy Lee Jones, 2014) şi „Ricki and the Flash” (Jonathan Demme, 2015), „Suffragette” (2015) și ”Florence Foster Jenkins”.

Se iubește de aproape 40 de decenii cu același bărbat

Meryl Streep pare că s-a născut sub o stea norocoasă. Ea excelează și în viața personală, se iubește de aproape patru decenii cu același bărbat. Ea este căsătorită de 39 de ani cu sculptorul Donald Gummer și au împreună patru copii, Grace Jane, Louisa Jacobson, Mary Willa și Henry. „Nu știu ce m-aș face fără soțul meu. Aș fi fost pierdută, emoțional cel puțin, dacă nu l-aș fi întâlnit. Este extraordinar”, a declarat actrița despre soțul ei.

Vedeta a spus în nenumărate rânduri că îl admiră foarte mult pe Leonardo DiCaprio, însă ea este muză pentru alte patru actrite, Emily Blunt, Anne Hathaway, Claire Danes și Penelope Cruz.

Celebra actriță Bette Davis i-a trimis lui Meryl o scrisoare la începutul carierei ei în care o numea „cea mai bună actriță americană din toate timpurile”.

Festivitatea de decernare a premiilor Academiei Americane de Film va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, în noaptea de 26 spre 27 februarie, iar filmul „La La Land” a obținut 14 nominalizări, egalând filmul „Titanic”.