Andreea Bălan l-a dat afară pe Jorge de la botezul fiicei ei și asta pentru că artistul a făcut un live pe Facebook, lucru care nu prea i-a convenit vedetei care și-a dorit discreție absolută.

Andreea Bălan l-a dat afară pe Jorge de la botezul fiicei ei, mai exact, i-a fost închisă ușa în nas interpretului. Acesta a declarat totul în clipul postat pe contul de socializare.

Andreea Bălan l-a dat afară pe Jorge de la petrecerea de botez

„Ies pe hol, am înțeles. M-a prins Andreea Bălan, nu am voie sa filmez. Hai, mă, pe hol (n.r. – I s-a adresat lui Andrei Ștefanescu, de la Alb Negru) că nu am voi să fac live aici. M -a certat Andreea Bălan”, a spus George.

„Te roagă Andreea Bălan să ieși din palat pentru că are exclusivitate”, i-a spus Lucian Mitrea. „Mă dați afară? Ia uite, mă, mi-au închis ușa!”, a spus George.

Andreea Bălan și-a creștinat fetița, într-un cadru restrâns, așa cum a fost și nunta cu George Burcea. Copleșită de emoții, interpreta a avut grijă ca totul să fie perfect, în cea mai importantă zi din viața ei și a micuței Ella.