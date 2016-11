Andreea Bălan s-a transformat în Cleopatra. Ce au sfătuit-o fanii

Andreea Bălan s-a transformat în Cleopatra, iar fanii au fost cuceriți de schimbare. Artista a lansat recent un videoclip, iar schimbarea de look este strâns legată de cea mai recentă piesă a acesteia.

Andreea Bălan s-a transformat în Cleopatra, iar noul look o prinde de minune. Dovada stă și în reacțiile acestora, care au felicitat-o pentru alegerea făcută. „Super. Ai putea să te faci brunetă”, „Ești frumoasă oricum te-ai transforma”, „Te poți transforma și în Baba Cloanța”, au fost câteva dintre părerile fanilor.

Andreea Bălan s-a transformat în Cleopatra, un personaj memorabil

„Azi m-am transformat in Cleopatra. Am legat aceste transformari de videoclipul meu nou pentru a arata ca, de-a lungul istoriei, femeile au trecut mereu prin momente dificile si prin suferinta. Trebuie sa uitam, sa devenim mai puternice si sa ne transformam in ceva memorabil”, a scris Andreea Bălan în dreptul imaginii.

Andreea Bălan trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții ei, după ce a devenit mămică. Artista a avut parte recent de un moment emoționant, așa că fanii au putut să afle cum Andreea Bălan, cu lacrimi în ochi, e cea mai fericită din lume. Micuța Ella a împlinit 7 săptămâni de viață, iar Andreea se bucură că bunica ei o poate strânge în brațe pe aceasta.