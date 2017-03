Cântăreața Ana Maria Botezatu, diagnosticată cu cancer. Artista a vorbit pentru prima dată despre starea ei de sănătate, în direct la tv.

Cântăreața Ana Maria Botezatu a trecut prin momente cumplite, după ce medicii i-au dat vestea groaznică. Interpreta de muzică populară a mărturisit că s-a luptat mult timp cu boala și se pare că acum se simte mai bine.

Cântăreața Ana Maria Botezatu are cancer și a vorbit despre drama ei

„Medicii mi-au spus ca am cancer la colon. La Fundeni s-a dat diagnosticul corect. A trebuit să fac operație de scoatere de fiere. Am stat anesteziata timp de șase ore, pentru că la prima atingere a pungii de puroi, s-a spart si au fost nevoiți ca să curee tot. Medicii au spus ca am avut un noroc foarte, foarte mare”, a povestit cântăreața de muzica populară la Antena Stars.

Anunțul șocant a fost făcut în aceeași zi în care a fost înmormântată cântăreața de muzică populară Ileana Ciuculete. Interpreta a fost diagnosticată cu hepatită C și ciroză hepatică, fiind discutat și un al treilea diagnostic: cancerul la ficat. Sute de oameni au condus-o pe Ileana Ciuculete pe ultimul drum, sâmbătă.

Cazurile de cancer de colon s-au înmulțit în ultimii 27 de ani, iar medicii au cerut Ministerului Sănătății bugetarea screeningului pentru această boală.