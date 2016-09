Cântărețul de muzică populară, Aurelian Preda, a murit la vârsta de 41 de ani. Interpretul suferea de mai mulți ani de cancer, iar marți, 27 septembrie, a pierdut lupta cu boala. Acesta era internat la o clinică din străinătate.

Artistul Aurelian Preda a murit în urmă cu doar câteva ore, într-o clinică privată din Austria, dupa ce s-a luptat o bună perioadă de timp cu o boală incurabilă. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Trupul neînsufletit va fi adus în țară în zilele următoare, iar înmormantarea va avea loc la Mânăstirea Călugarilor din Derveni.

Aurelian Preda a murit. Artistul a ținut boala ascunsă

Şi chiar dacă a aflat acest lucru cu ceva timp în urmă, Aurelian a ţinut acest lucru ascuns pentru a nu provoca în familie. Membrii familiei lui, soţia şi cei trei copii, se află în Italia, acolo unde i-a lăsat pentru ca el să vină în România pentru tratament. „În urmă cu şapte ani am aflat, dar am ţinut ascuns pentru a-mi proteja familia. O dată cu trecerea timpului, am început să mă simt din ce în ce mai rău: de la panică la citostatice şi multă-multă suferinţă. Sunt pregătit să mor fie mâine, fie săptmâna vitoare, fie la anul sau peste 30 de ani”, a declarat solistul argeşean, în urmă cu patru ani.