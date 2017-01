Când ai prieteni mulţi, nu-i chip să te retragi de ziua ta în familie şi să petreci în cerc restrâns. Măruţă ştie asta cel mai bine. La el, fiecare aniversare e bogată în invitaţi ca o nuntă! “Mă bucur că îi văd pe toţi la un loc”, spune prezentatorul PRO TV. Iată cum s-a pregătit el pentru distracţia de diseară şi ce spune despre surprizele pe care obişnuiesc cei dragi să i le facă.

Libertatea: Azi eşti bun de cinste. Dai petrecere mare, pentru toţi prietenii, sau faci ceva restrâns, doar cu cei mai apropiaţi?

Cătălin Măruţă: De obicei, sărbătoresc cu familia şi cu prietenii – asta incluzându-i şi pe colegii de la muncă, desigur. Suntem apropiaţi, lucrăm de aproape 10 ani împreună. Aş fi vrut să zic că e ceva restrâns, dar sunt destul de mulţi când se adună! Ca toată lumea, dau ceva de băut, un tort, nimic spectaculos, dar suficient cât să ne distrăm şi să mă bucur că îi văd pe toţi la un loc. Nu se întâmplă prea des, mai ales de când mai toţi avem copii. De fapt, cred că am ajuns să ne vedem doar la locurile de joacă!

Ai organizat ceva din timp sau te ocupi azi, aşa, din scurt?

Nu prea am cum să mă ocup de asta din timp, mai ales că ziua mea vine destul de repede după Sărbătorile de iarnă, nici nu ne dezmeticim bine şi hopa!, e ziua mea. De obicei, organizez chiar de ziua mea sau cu o zi înainte: dau nişte telefoane, rezerv câteva mese la un local drăguţ, trimit mesaje cu locul şi ora şi aia e. Deşi ai zice că e bine să anunţ din timp, să se organizeze bine lumea, să poată veni, de obicei, nu avem absenţi. Fac ei ceva, o magie, găsesc o bonă rapid sau vin cu copiii, anulează o cină romantică sau mai ştiu eu ce şi apar până la urmă. Prietenii adevă­raţi se descurcă!

Andra şi David – că Eva e prea mi­că – cum te sărbătoresc?

Sunt foarte inspiraţi când vine vorba de surprize şi de fiecare dată mă aştept să mă surprindă cumva. În anii trecuţi, m-au trezit cu chef de petrecere! Am mâncat tort şi la micul dejun! Pentru David, orice ocazie e bună să mâncăm nişte dulciuri. Iar Andra, ce pot să spun?, mă sărbătoreşte de câte ori avem timp. Sunt foarte norocos!

Care dintre vedetele cu care eşti prieten sunt primele care te sună să-ţi spună “La mulţi ani”, de obicei? Se întâmplă să te trezeşti cu unii dintre ei la uşă?

Da, îmi sună şi la uşă. Dacă ştiu adresa, ştiu şi că sunt oricând bine-veniţi. Primesc multe mesaje şi telefoane, iar unul dintre cele mai dragi este de la Cristian Ţopescu. Mă sună în fiecare an, cu un text anume. E o mare onoare, sunt fanul lui.

La 39 ani, ce dorinţe ai?

Mereu mi-am dorit o familie, să fim sănătoşi şi să fac radio şi televiziune. Aş zice că sunt norocos, toate dorinţele mi s-au îndeplinit, dar mereu mai e un pas de făcut, încă un obiectiv de atins. Lucrez de ceva vreme la câteva proiecte, pe care sper să le pot dezvolta curând.

Care sunt cele mai amuzante cadouri primite de ziua ta?

Păi, cine ar putea uita că a primit un ponei sau o maşină plină cu zăpadă, parcată chiar în faţa casei?! Mai util era un plug de zăpadă! (râde) Am prieteni foarte inventivi şi cu simţul umorului…

Acum ce-ai vrea să primeşti?

Mereu primesc cadouri frumoase, nu cred că trebuie să-mi ajut familia şi prietenii cu sugestii. Ei mă cunosc mai bine decât mă cunosc eu.

S-a întâmplat să-ţi facă prietenii farse de ziua ta? Că şi tu ai făcut farse multora…

A fost o vreme când colegii se ţineau de farse. Eu încercam să le ghicesc intenţiile, nu era uşor să mă prindă, dar şi când reuşeau! M-am trezit cu maşina cu pene lipite pe ea, era imposibil să plec la drum, deşi mă grăbeam. Într-o noapte, au venit şi mi-au vopsit gardul casei şi m-au trezit la 5, înainte de răsărit, ca să-mi arate opera. Am apreciat că s-au chinuit atât, mai ales că nu sunt născut în iulie, ci în ianuarie, când noaptea e un frig de crapă pietrele.

Anul acesta, te aştepţi la vreo farsă, te-a “ameninţat” vreun prieten?

Niciodată să nu spui niciodată! Nu m-a ameninţat nimeni, dar tocmai asta poate fi fru­museţea farsei, să primeşti un “cadou” când nu te aştepţi, de la cine nu te aştepţi…

Cum îţi imaginezi ziua de naştere perfectă?

Am avut multe zile de naştere perfecte. Nu ţin neapărat să dorm până târziu, dar vreau să fiu trezit de cei pe care-i iubesc. Îmi place să vorbesc la telefon cu oameni dragi, cu care poate nu mă aud des, mă simt onorat că-şi aduc aminte să-mi ureze ceva frumos în fiecare an. Mă bucur şi dacă muncesc – de obicei, am o ediţie specială -, iar seara e perfect dacă sunt înconjurat de prieteni. Nu cer mult, doar să fim veseli, să­nătoşi şi să ne distrăm ca la 20 de ani, chiar dacă în curând facem dublu!