Amalia Enache a devenit mamă în august și, de atunci, experimentează emoții necunoscute până acum. A trăit clipe memorabile și înainte de a-și cunoaște fiica, când abia aflase că e însărcinată, iar Sărbătorile i-au împrospătat-o în minte și în suflet, pe cea mai duioasă dintre ele.

Amalia a devenit mamă în urmă cu aproape cinci luni și a sărbătorit primul Crăciun alături de fiica ei, Alma. Totul a fost unic dar, inevitabil, Sărbătoarea Nașterii Domnului i-a readus în minte avalanșa de sentimente stârnită de vestea că un copil va crește în ea, un episod legat direct de Crăciun. Mai precis, de Crăciunul trecut.

"Anul trecut, de Crăciun, pe o plaja din Uruguay, știam deja că o să o am pe Alma. Deja știam și numele, la foarte puțin timp după ce am aflat că sunt însărcinată. Am simțit că așa trebuie să o cheme", ne-a mărturisit Amalia.

Și atunci, pe acea plajă din Uruguay, știrista a luat o decizie: ”I-am scris o scrisoare fiicei mele atunci, de Crăciun, pe care o sa i-o dau la momentul potrivit”.

Amalia Enache a devenit mamă vara și a făcut botez în zi de Sărbătoare

Și doar ea știe cât suflet a pus în acele rânduri… Acum, la un an distanță, Amalia a petrecut Crăciunul în România,acasă, cu Alma. ”A fost foarte emoționant anul acesta acest Crăciun împreună. Am mers la biserică, am avut brad, luminițe, a venit Moșul pentru ea. La mine a venit deja pentru toată viața, odată cu ea”, susține Amalia.

Și dacă tot și-a legat cele mai frumoase amintiri de Crăciun, știrista de la Pro TV a mai adăugat una: botezul. Ieri, în a doua zi de Crăciun, Amalia și-a creștinat fiica după ritul catolic, la catedrala Sf. Iosif din București.

