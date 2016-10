EXCLUSIV. După mai multe amânări, Anca Serea îl creștinează, pe Moise. Botez fără ursitoare și cu meniu italienesc

Anca Serea și-a întregit familia, din primăvară, cu cel de-al cincilea urmaș, pentru care a ales două nume: unul biblic – Moise, și celălalt de la naș – Petru. Deși voia ca micuțul să fie creștinat la sfârșitul verii sau la începutul toamnei, iată că bebelușul va fi botezat abia la mijlocul acestei luni.

Planul făcut inițial a suferit amânări repetate, însă lucrurile se vor concretiza pe 16 octombrie, când Anca Serea și Adrian Sînă și-au rezervat ziua pentru creștinarea lui Moise.

“Botezul a fost amânat pentru că Adi este plecat în SUA cu un turneu de 6 orașe. În plus noi tot am plecat, au fost premiile muzicale, am avut tot felul de activități, nici nașii nu au putut, adică au avut și au un program încărcat, nu am vrut să fie o perioadă foarte aglomerată nici la biserică”, a declarat, pentru Libertatea, proaspăta mămică.