Nu contează doar sigla de pe capotă

Când vorbim despre taxele puse pe mașinile chinezești, prima confuzie apare chiar aici: nu toate mașinile unui brand chinezesc sunt taxate automat la fel, iar unele mașini ale unor branduri europene sau americane pot intra în aceeași categorie dacă sunt fabricate în China.

De exemplu, o mașină BYD produsă în China și adusă în Europa este tratată ca import din China. Dar la fel se poate întâmpla și cu un model Tesla, BMW, Dacia, Volvo, Polestar sau Cupra, dacă mașina este produsă în China și importată în Uniunea Europeană.

Invers, dacă un brand chinezesc produce o mașină în Europa, cum vrea BYD în Ungaria, acea mașină nu mai intră în aceeași logică a taxelor vamale pentru import din China. Va plăti TVA ca orice altă mașină vândută în România, dar nu este lovită de taxele vamale pentru import din afara Uniunii Europene.

Pe scurt, regula importantă este originea mașinii, nu naționalitatea brandului.

Prima taxă: 10% pentru mașinile importate din afara UE

Toate autoturismele importate în Uniunea Europeană din afara blocului comunitar sunt supuse, în mod normal, unei taxe vamale standard de 10%. Aceasta nu este o taxă specială pentru China. Se aplică, în principiu, mașinilor aduse din afara UE, în funcție de încadrarea vamală și de acordurile comerciale existente.

Asta înseamnă că un SUV pe benzină produs în China, un hibrid clasic sau un plug-in hybrid intră, în prezent, la taxa standard de 10%, dacă nu există altă măsură specială aplicată.

Această taxă nu este vizibilă separat pentru clientul care cumpără mașina din showroom. Importatorul sau distribuitorul o plătește când mașina intră în Uniunea Europeană, iar apoi costul ajunge, direct sau indirect, în prețul final.

A doua taxă se aplică electricelor fabricate în China

Din 2024, Uniunea Europeană a introdus taxe suplimentare pentru mașinile electrice fabricate în China, după o investigație anti-subvenție. Bruxelles-ul a susținut că producătorii chinezi au beneficiat de sprijin de stat care le permite să vândă mașini electrice în Europa la prețuri cu care industria europeană nu poate concura corect.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a spus că măsurile sunt menite să apere „practicile corecte de piață” și baza industrială europeană.

Aceste taxe suplimentare se adaugă peste taxa vamală standard de 10%. Nu o înlocuiesc.

În prezent, tarifele suplimentare pentru mașinile electrice fabricate în China sunt:

  • Tesla produsă în China: 7,8%;
  • BYD: 17%;
  • Geely: 18,8%;
  • alți producători care au cooperat cu investigația UE: 20,7%;
  • SAIC, grupul care deține MG: 35,3%;
  • producători care nu au cooperat: 35,3%.

Un calcul simplu: cum ajunge taxa în preț

Ca să fie clar, luăm un exemplu rotund: o mașină electrică fabricată în China, cu valoare vamală de 30.000 de euro. Nu vorbim despre prețul final din showroom, ci despre o valoare de import folosită doar pentru calcul.

Dacă este o mașină care plătește doar taxa standard de 10%, taxa vamală este de 3.000 de euro. Baza ajunge la 33.000 de euro, iar peste aceasta se aplică TVA-ul din țara în care este importată sau vândută mașina.

În România, TVA-ul standard este 21% în 2026. Asta înseamnă că TVA-ul s-ar calcula peste valoarea mașinii plus taxele vamale, nu doar peste prețul inițial al mașinii.

Dacă aceeași mașină intră în categoria SAIC/MG, cu 45,3% taxe înainte de TVA, diferența devine mult mai mare. La o valoare de 30.000 de euro, taxele vamale totale ajung la 13.590 de euro. Baza pentru TVA urcă la 43.590 de euro.

Cu TVA de 21%, prețul ajunge la aproximativ 52.700 de euro, fără să includem transport, marja importatorului, dealerul, logistică, omologare, costuri comerciale sau eventuale promoții.

Acesta este motivul pentru care taxele nu trebuie citite ca simple procente abstracte. Ele se adună în lanț și pot schimba serios poziționarea unei mașini.

Hibridele plug-in din China scapă deocamdată de taxa suplimentară

În prezent, marea taxă suplimentară a Uniunii Europene se aplică mașinilor electrice fabricate în China. Hibridele plug-in nu sunt încă lovite de același regim, dar Bruxelles-ul se uită tot mai atent la ele.

Motivul este simplu. După introducerea taxelor pentru electrice, producătorii chinezi au început să împingă mai agresiv modelele plug-in hybrid în Europa. Pentru ei, aceste mașini sunt o soluție bună: au baterii mari, pot merge electric pe distanțe scurte, dar au și motor termic, deci nu intră automat în aceeași categorie cu electricele pure.

Potrivit Wall-Street.ro, care citează Reuters, Automotive News și publicația germană Handelsblatt, Comisia Europeană pregătește posibilitatea de a impune taxe și pentru hibridele plug-in fabricate în China, după modelul taxelor aplicate electricelor.

Aici trebuie făcută o diferență importantă. Deocamdată, nu vorbim despre o taxă finală deja intrată în vigoare pentru PHEV-uri. Vorbim despre o direcție de lucru și despre pregătiri la nivel european, într-un moment în care vânzările de plug-in hybrid chinezești cresc rapid.

Pentru cumpărătorul român, asta înseamnă că un plug-in hybrid chinezesc poate fi, în acest moment, mai avantajos decât o electrică produsă în China, tocmai pentru că nu are încă aceeași taxare suplimentară.

Ce se aplică în România

România nu are o taxă specială pentru mașinile chinezești. Nu există, separat, o taxă „anti-BYD”, „anti-MG” sau „anti-China” stabilită de Guvernul României.

România aplică regulile vamale ale Uniunii Europene. Asta înseamnă:

  • dacă mașina vine din afara UE, se aplică taxa vamală europeană;
  • dacă este electrică și produsă în China, se aplică și taxa suplimentară anti-subvenție;
  • dacă este deja importată legal într-un alt stat UE, nu se mai plătește vamă încă o dată când ajunge în România;
  • în România se aplică TVA-ul local, care este 21% în 2026;
  • după cumpărare apar costurile normale: înmatriculare, asigurare, eventual impozit local, în funcție de motorizare și legislația fiscală locală.

Pentru clientul care cumpără o mașină nouă de la dealer, toate aceste costuri sunt, în general, deja incluse în prețul afișat. De aceea, omul nu vede pe factură o linie separată cu „taxă anti-subvenție UE”. Dar dacă un model electric produs în China pare mai scump decât era așteptat, taxele pot fi una dintre explicații.

De ce producătorii chinezi vor să producă în Europa

Taxele explică și de ce tot mai mulți constructori chinezi vor fabrici în Europa. Dacă mașina este produsă în UE, nu mai este import din China. Asta schimbă complet calculul.

BYD are planuri de producție în Ungaria, Chery a anunțat producție în Spania, iar Leapmotor vine în Europa prin parteneriatul cu Stellantis. Pentru producători, ideea este clară: dacă vrei să vinzi mult în Europa, nu mai este suficient să trimiți mașinile cu vaporul din China.

Producția locală reduce riscul de taxe, ajută imaginea brandului și poate liniști parțial guvernele europene, pentru că apar investiții și locuri de muncă pe continent.

Pentru Europa, însă, miza este mai complicată. Pe termen scurt, taxele protejează industria locală de o competiție foarte agresivă. Pe termen lung, dacă producătorii chinezi vin cu fabrici în Europa, lupta se mută din zona taxelor în zona produsului: preț, tehnologie, autonomie, garanție, rețea de service și încredere.

De ce contează pentru cumpărătorul român

Pentru cumpărătorul din România, discuția nu este doar politică sau economică. Se vede direct în prețul mașinii.

Dacă un model electric chinezesc este produs în China, poate avea în spate taxe mult mai mari decât un model similar produs în Europa. Dacă este plug-in hybrid, poate fi mai avantajos în prezent, dar situația se poate schimba dacă UE introduce taxe și pentru această categorie. Dacă este produs în Europa, chiar de un brand chinezesc, poate scăpa de problema tarifelor de import din China.

De aceea, când compari două mașini chinezești, nu este suficient să te uiți la brand. Trebuie să te uiți la trei lucruri:

  • unde este produsă mașina;
  • ce tip de motorizare are;
  • dacă este deja importată în UE sau vine direct din afara Uniunii.

Aceeași marcă poate avea modele taxate diferit, în funcție de fabrică și motorizare.

Taxele nu opresc China, dar îi schimbă strategia

Uniunea Europeană nu a reușit să oprească ofensiva mașinilor chinezești. A făcut-o însă mai complicată. Constructorii chinezi au început să vândă mai multe hibride plug-in, să caute acorduri de preț minim, să aplice pentru excepții pe anumite modele și să accelereze planurile de producție în Europa.

China a contestat măsurile și le-a numit protecționiste. Ministerul Comerțului de la Beijing a transmis, după introducerea taxelor, că „nu va accepta” decizia UE.

Din perspectiva Bruxelles-ului, logica este opusă: fără taxe, mașinile electrice chinezești subvenționate ar putea pune presiune prea mare pe industria europeană exact în momentul în care aceasta încearcă să treacă la electric.

Pentru client, însă, concluzia este mai simplă decât disputa politică. O mașină chinezească nu este automat ieftină doar pentru că vine din China. Iar o electrică produsă în China poate ajunge să plătească, înainte de TVA, taxe totale de la 17,8% până la 45,3%.

În România, nu există o taxă separată pusă local pe mașinile chinezești. Dar dacă mașina intră în Europa prin taxele UE, cumpărătorul român va vedea efectul în prețul final.

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