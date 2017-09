Jorge a fost prins cu minciuna. “I-am chinuit rău pe părinții mei”

Jorge a fost prins cu minciuna. Acesta a dezvăluit în direct la tv, că a fost un copil problemă și că și-a chinuit părinții.

Cei mai râvniți bărbați din România s-au confesat în cadrul emisiunii Teo Show de astăzi. Printre aceștia s-au numărat Jorge, Victor Slav și Bogdan Vlădău.

Jorge a fost prins cu minciuna, Bogdan Vlădău a plâns pe muzica lui Laurențiu Cazan

Prima data cand ai fost prins cu minciuna de parinți: „Nu are legatură cu școala. Eu nu am fost un copil cuminte, să înțelegeți! Eu am fost terorist și i-am chinuit rău pe părinții mei! Doamna învățătoare a chemat-o pe mama la școală, în clasa întâi! ‘George cam bate fetele, le cam îmbrâncește!’ Explicația mea: ‘Pai dacă mă pupă toată ziua, ce să fac?'”, a spus Jorge în direct la tv.

Prima data cand ti s-au dat papucii: „Dar de cate ori! Am plans pe piesele lui Laurentiu Cazan! Si pe ale lui Ducu Bertzi! Fata s-a mutat la alta scoala!”, a spus Bogdan Vlădau la Kanal D.

Cand te-ai pupat prima oara: „Va dati seama ca a fost ceva scurt. Imi aduc aminte bine, eu nu am o vasta experienta, ca altii! La 12-13 ani, cred! Fata a plecat in America pana la urma”, a spus și Victor.

