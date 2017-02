”Combinație” fără precedent în echipa celei mai noi emisiuni a postului PRO TV, în care au fost cooptate deopotrivă Andreea Marin și Mihaela Rădulescu. Cele două rivale de mare notorietate vor ”dansa” cum le vor cânta producătorii din această primăvară, una în rol de jurată, alta ca prezentatoare.

Cine ar fi crezut că acest lucru este posibil?! Mihaela Rădulescu și Andreea Marin vor fi colege. Vor conviețui și vor presta sub același acoperiș, în ”strânsoarea” aceluiași format. Mihaela Rădulescu va prezenta noul show de dans cu care PRO TV-ul va defila în această primăvară, iar Andreea Marin va fi jurat în emisiune. Dată fiind rivalitatea deloc mascată din ultimii ani, se naște o mare întrebare: cum vor lucra împreună cele două?

Dar cum s-a ajuns aici? Cum a primit diva de la Monaco vestea?

”Am fost întrebată dacă sunt de acord. Evident, am zis da fără rezerve. La muncă sunt colegă perfectă, acolo nu e nevoie să fim şi prieteni, ci să tragem toţi în aceeaşi direcţie, musai a succesului profesional. Eu aşa am văzut mereu lucrurile, pentru asta am fost mereu apreciată şi respectată de toţi cei cu care am lucrat şi lucrez”, ne-a dezvăluit Mihaela.