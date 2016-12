Mihai Onilă, apel disperat după ce fiiica lui a murit. Artistul a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant, în care le cere tuturor ajutorul, pentru ca un băiețel cu grave probleme de sănătate. Acesta a făcut publice și imagini cu micuțul și mama lui.

Mihai Onilă, apel disperat, pe Facebook, la scurt timp după ce fetita lui, în vârstă de aproape 9 ani, a fost incinerată. Fetița lui Mihai Onilă a murit, iar tragica veste a fost făcută publică pe contul de socializare al fratelui artistului, Gabi. Micuța Hope („Speranță”, în limba engleză n.r.) avea o tumoră pe creier, netratabilă.

Mihai Onilă, apel disperat pentru a salva viața unui copil

“Acum e momentul să fim mai uniți ca niciodată ! Un om are nevoie de ajutorul vostru financiar cat de mic ! Va rog să îl ajutați ! Eu am pierdut deja lupta dar printre noi sunt alți oameni care mai au o sansa la viata ! Vă cer ajutorul rugandu-L pe bunul Dumnezeu ca să îi ajute pe acești oameni prin voi.. romanii mei dragi ! Nu am fost niciodata un neam bogat dar stiu sigur ca am fost si inca suntem un neam cu suflet mare și cu Credință în bunul Dumnezeu ! Dar din dar se face ! Haide-ți să fim mai buni acum de Saăbători ! Vă binecuvantez pe toți !”, a scris Mihai Onilă pe Facebook.