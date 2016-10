Operațiile estetice ale Mădălinei Ghenea. „Mi-am tăiat fața ca să…”

Operațiile estetice ale Mădălinei Ghenea au fost un subiect controversat multă vreme. Una dintre cele mai frumoase românce a fost acuzată de nenumărate ori că a apelat la intervențiile chirurgicale pentru a-și schimba înfățișarea. Bruneta a răbufnit pe contul de socializare.

Operațiile estetice ale Mădălinei Ghenea despre care multă lume a vorbit, se pare că nu ar exista, după cum spune chiar celebrul fotomodel. Frumoasa româncă, ajunsă acum actriţă în Italia, dezminte în totalitate că ar fi apelat la bisturiu.

Operațiile estetice ale Mădălinei Ghenea nu sunt un secret: „Am recunoscut în toate interviurile”

„Pentru oligofrenii care spun că mi-am operat nasul sau că mi-am tăiat faţa, ca să îmi schimb înfăţişarea, am publicat pe Facebook aceste poze realizate în 2008 şi postate în 2009. Am început moda la 14 ani, m-au machiat câteodată groaznic ajungând să îmi schimbe înfăţişarea. Am recunoscut în toate interviurile că nu mă consider o frumuseţe, la 14 ani când am început moda nu ştiam să mă machiez, sau să mă aranjez, în timp am învăţat mici trucuri dar nu mi-am operat nasul! Nu mi.am tăiat niciodata faţa. Voi cum arătaţi la 14 ani?”, a scris Mădălina Ghenea pe pagina de Facebook, dar şi pe Instagram, semn că este foarte deranjată de comentariile împotriva ei.

Fanii au reacționat imediat și au încurajat-o pe vedetă. ” Erai superbă in 2008 și acum ai rămas la fel. Normal că lumea este invidioasă pe frumusețea ta. Aşteaptă-te să apară multe bârfe despre tine, atât timp cât ești acolo sus”, o susţine un admirator înflăcărat. De când s-a cuplat cu Matei Stratan, Mădălina Ghenea nu a avut nici cea mai mică problemă să se afișeze cu el peste tot, fiind fotografiată în repetate rânduri atât de paparazii din România, cât și de cei din Italia. Cu toate acestea, atunci când este invitată la un eveniment monden sau la un Festival, Matei dispare cu desăvârșire din peisaj.