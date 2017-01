Reacția Oanei Roman, după ce soțul ei a dat de înțeles că se despart, a venit destul de repede, duminică. Oana Roman a postat un mesaj cu tâlc pe o rețea de socializare, ca răspuns la isteria produsă de anunțul soțului ei.

Oana Roman nu a confirmat, dar nici nu a infirmat presupusa despărțire de Marius Elisei, preferând să le amintească tuturor că nu dorește să mai vorbească despre viața personală. ”Astăzi, când m-am trezit, am aflat că s-a stârnit o adevărată isterie apropos de un mesaj de pe facebook al soțului meu. Așa cum am spus înainte de Sărbători, NU MAI APAR LA NICI O EMISIUNE TV, DECÂT DACĂ AM UN PROIECT PROFESIONAL ÎN TELEVIZIUNE. În rest nu am nimic de spus legat de viața mea. Vă mulțumesc!”, este reacția Oanei Roman, după vâlva creată de soțul ei.