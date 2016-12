Silueta Adelei Popescu nu este perfectă: ”Am luat niște kilograme în plus”

Adela Popescu a născut în urmă cu cinci luni și deși arată bine, ea spune că mai are de dat jos ceva kilograme. Silueta Adelei Popescu nu este una perfectă, dar vedeta nici nu-și dorește așa ceva.

Amicii virtuali ai prezentatoarei TV au complimentat-o după naștere, pentru felul în care arată, însă ea spune că secretul ei că poate masca micile defecte ale corpului ei. Silueta Adelei Popescu a avut de suferit după sarcină, iar ea nu se ascunde prea mult. Într-un acces de sinceritate, ea și-a arătat burtica la TV.

”M-am gândit să-mi fac ceva ajustări, dar nu mă refer neapărat la operații estetice. Încă nu este cazul. După ce am născut, am luat niște kilograme în plus, n-am reușit încă să le dau jos, chiar dacă am primit mesaje că arăt foarte bine, că am slăbit… Vreau să spun că e indicat să știi să-ți maschezi anumite defecte, cum ar fi, în cazul meu, acum… efectiv nu mai pot să-mi țin respirația”, a spus Adela Popescu, arătându-și zona abdomenului.

Adela spune că totul este ca oamenii să își accepte defectele, dar că va ține o dietă și că va face sport, pe viitor: ”Eu sunt sinceră, domnule! Vorbesc serios! Este important să ne acceptăm cu defectele noastre și să facem, desigur, pași pentru a le modifica. De exemplu, atunci când o să pot, o să fac sport intens, vreau să țin și o dietă, dar în clipa aceasta nu e nici o problemă să nu fiu perfectă”.

Adela Popescu, mamă a unui băieţel de 5 luni, a trecut prin multe provocări de când a născut. Una dintre cele mai mari este cea legată de alăptarea copilului, Alexandru. Primele săptămâni de după naştere nu au fost deloc uşoare pentru Adela Popescu. Pe lângă oboseala inerentă în cazul mamelor, au început să apară şi alte probleme, cărora a învăţat însă să le facă faţă cu multă răbdare. Una dintre cele mai mari a fost alăptatul, care i-a provocat dureri de nedescris la început.