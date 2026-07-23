Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus: stadiu de 44%

Cristian Pistol, directorul CNAIR, a publicat miercuri, 22 iulie, pe Facebook, imagini video de pe șantierele tronsoanelor 3 și 4 ale Autostrăzii Sibiu-Făgăraș.

Tronsonul 3 Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus, în lungime de 17,61 km, a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 44%. În prezent, pe acest șantier sunt mobilizați 470 de muncitori și 117 utilaje. Lucrările sunt în plină desfășurare și vizează construirea structurilor prin cofrare, armare și betonare a podurilor, realizarea terasamentelor prin umpluturi și straturi de formă pe diverse sectoare, instalarea sistemelor de scurgere a apelor pluviale și relocarea utilităților.

Pe traseul acestui tronson se vor construi 34 de structuri (poduri), din care 3 în formă de arc, de o complexitate ridicată. Cele trei poduri în formă de arc sunt:

– „Podul peste afluentul Ghirloțelul Sec (km 37+850), în lungime de 164 m: stadiul fizic al construcției a ajuns la aproximativ 60%. Se lucrează acum la montarea tablierului metalic pe calea podului.

– Podul peste pârâul Gârlățel (km 38+300), în lungime de 200 m: stadiul fizic al lucrărilor a depășit 44%. Se lucrează acum la montarea tablierului metalic.

– Podul peste DJ 107 (Olteț-Drăguș) și peste pârâul Drăguș (km 48+270), în lungime de 160 m: lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 17%. Se execută la ora actuală lucrări la elevații și pile”, a precizat șeful CNAIR.

Sâmbăta de Sus – Făgăraș: stadiu de 27%

În schimb, tronsonul 4 Sâmbăta de Sus – Municipiul Făgăraș, în lungime de 16,26 km, a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 27%. În contract este prevăzută și construirea unui drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,6 km.

Pe acest șantier sunt mobilizați 297 de muncitori și 251 de utilaje. Se lucrează la terasamente, sistemele pentru scurgerea apelor pluviale și la structuri, prin betonare plăci de racordare și aplicare de geocompozit la podețe, execuție strat de fundație.

Pe traseul tronsonului 4 se vor construi 26 de structuri (poduri și podețe). Dintre acestea două poduri sunt în formă de arc, de o complexitate ridicată:

– „Pod metalic (km 53+980), în lungime de 164 m, peste pârâul Breaza: se lucrează acum la piloții forați, radiere și elevații.

– Pod metalic (km 64+850), în lungime de 164 m, peste digul de derivație Racovița/Berivei: se execută piloții forați, radierele și elevațiile”, potrivit sursei citate.

Întreaga Autostradă A13 va fi gata până în 2028

De asemenea, la Nodul Rutier Ileni, situat la kilometrul 67+375 metri, se lucrează la terasamente, iar la drumul de legătură cu DN1, în lungime de 5,6 km, se execută structura și terasamentele.

Valoarea totală a contractelor tronsoanelor 3 și 4 este de 2,96 miliarde lei, fără TVA, suma fiind asigurată prin Programul Transport.

Constructorul turc Makyol trebuie să finalizeze lucrările pe întreaga Autostradă Sibiu-Făgăraș (A13), în lungime de 68 km, în anul 2028. Proiectul mai cuprinde lotul 1 Boița (A1) – Avrig/Marșa, de 14,25 kilometri, și lotul 2 Avrig/Marșa – Arpașu de Jos, din județul Sibiu, cu o lungime de 19,9 km.

Drumul de mare viteză va asigura conexiunea cu Autostrada A1 Sibiu-Pitești, având o importanță strategică. A13 este esențială pentru decongestionarea traficului de pe Valea Oltului (DN7).

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