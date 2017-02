Situație complicată la Chefi la cuțite, emisiune ce revine pe micile ecrane luni, 13 februarie. Mâncăruri exotice, apariții surpriză, concurenți din toate colțurile lumii, momente de culise care vor stoarce lacrimi de râs, toate sunt ingredientele de bază ale noului sezon.

Sezonul acesta jurații au avut parte și de surprize în farfurie. Așa se face că pentru prima oară aceștia au primit la degustare o farfurie cu scorpioni. „Fobia mea pentru insecte a fost exploatată la maximum, nu numai de concurenți, care au ales să gătească, unii dintre ei, tot felul de arătări, ci și de cei doi colegi ai mei, care mi-au făcut tot felul de farse”, recunoaște Florin, cel care nu a mai putut sta în platou după ce a văzut scorpionii în farfurie. La fel de surprinși au fost cei trei jurați și de alte preparate mai puțin obișnuite, precum supa de fasole cu scoici sau mămăliga neagră, care își găsesc locul în a doua ediție „Chefi la cuțite”, de marți, 14 februarie.

Pariurile din platou, pe care jurații le fac înainte de a ridica cloșurile, au avut pedepse de îndeplinit în culise. „Ne-am distrat mult, am făcut de toate, ne-am și certat, că mai avem și opinii diferite. În același timp însă, am fost atenți la concurenți, eu unul am pus deja ochii pe câțiva, dar mai sunt probe și se pot schimba multe. Îmi place mult în preselecții când vine banda, atunci nu am emoții, sunt doar foarte curios să descopăr ce e în farfurie. În schimb, când încep battle-urile, stai cu inima strânsă și banda devine o tortură. În culise a fost un real spectacol, ne-am dat tot felul de porunci, să ne facem unul altuia de mancare, să alergam la banda, Gina ne-a ținut evidența kilogramelor… Ce să mai, am râs mult”, povestește chef Bontea.

Chef Florin Dumitrescu, unul dintre cei trei specialiști de la emisiunea “Chefi la cuțite” (Antena 1), recunoaște deschis că nu e fanul produselor cosmetice, dar știe că nu are ce face, atâta vreme cât apare pe micul ecran: “Am înțeles că sunt obligat să o fac și am zis că e în regulă, nu pot să stric o producție “