Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am și eu o vârstă și nu pot mereu când vrea ea, cât vrea ea. O să ajung să fac infarct cu ea în pat”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Gelu, am 50 de ani și în urmă cu 5 ani am divorțat. Până acum un an, nu m-am gândit că îmi voi reface viața vreodată. Însă, în urmă cu un an, am cunoscut-o pe ea, pe Laura. Lucrurile au mers bine între noi la început, nu prea ne-am certat. Problema e însă următoarea: ea e mai tânără decât mine cu 25 de ani.

Niciunul dintre noi nu am fost deranjați de asta la început, iar apropiații mei, deși s-au uitat strâmb la început, au început să prindă drag de ea. E o fată frumoasă și inteligentă. La câteva săptămâni de când am început relația, au venit și momentele intime. Eu încerc să fac față cât de mult pot, dar am și eu o vârstă și nu pot mereu când vrea ea, cât vrea ea (și vrea destul de des).

Trăiesc mereu cu teama că la un moment dat nu o să mai pot sau nu o să mai vreau, iar ea o să se enerveze și o să mă lase pentru unul mai tânăr și mai în putere. Știu că trebuie să vorbesc cu ea și să-i explic că, Doamne ferește, o să ajung să fac infarct cu ea în pat. Dar cum să abordez discuția ca să nu se simtă vinovată de ceva sau pur și simplu să se supere și să pună punct relației?