Cât a câștigat Floyd Mayweather la ultimul său meci. Toate câștigurile galei

Cât a câștigat Floyd Mayweather la ultimul său meci. ”McGregor fost partenerul ideal pentru ultimul meu dans”, a spus americanul care a câștigat prin KO în runda a zecea.

Totul despre meciul secolului, Mayweather vs McGregor. Lupta care a produs peste 1.000.000.000 $, o frecție ! Irlandezul a fost făcut KO în repriza a zecea. Floyd l-a menajat cât a putut! | LIVE&FOTO&VIDEO



“Conor este un adversar foarte dificil, am oferit fanilor ce voiau să vadă. Este mult mai bun decât credeam, a folosit diverse unghiuri. Dar eu am fost mai bun. Am ales partenerul potrivit pentru ultimul dans, aceasta a fost ultima mea luptă”, a declarat Mayweather.

Conor McGregor a spus, imediat după meci, că nu ştie dacă va mai boxa vreodată: „Am crezut că sunt aproape…devin neglijent când sunt obosit. Floyd a meritat să câştige. Nu ştiu dacă voi boxa din nou”.

Pugilistul american Floyd Mayweather l-a învins pe irlandezul Connor McGregor prin KO tehnic, în meciul disputat la T-Mobile Arena din Las Vegas, la categoria semimijlocie, versiunea WBC.

Mayweather s-a impus în runda a zecea, după arbitrul a decis încheierea meciului, deoarece irlandezul încasase mai multe lovituri.

McGregor, în vârstă de 28 de ani, este dublu campion al Ultimate Fighting Championship (UFC). McGregor a înregistrat în confruntările de arte marţiale mixte 21 de victorii şi trei înfrângeri. Cu Mayweather, irlandezul a disputat primul meci de box profesionist din carieră.

Floyd Mayweather, în vârstă de 40 de ani, nu mai boxase din septembrie 2015. El are acum în palmares 50 de victorii în tot atâtea meciuri disputate, egalând recordul legendarului Rocky Marciano.

Cine a câștigat și ce!

Cu tot cu drepturi tv și de publicitate, Mayweather va încasa circa 350.000.000 $. Cum meciul a durat 28 de minute și 5 secunde, Floyd a încasat 12.280.702 $! Mc Gregor s-a mulțumit cu o sumă în jur de 100.000.000 $. Din UFC, a câștigat până acum în jur de 15.000.000. Cea mai bursă pe care o avusese: 3.000.000!