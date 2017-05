Jucătoarele de bronz de la CSM București s-au întors în țară. Upgrade pe buget, pentru o nouă Ligă a Campionilor: de la 3.000.000 la 5.000.000 de euro! | FOTO

Jucătoarele de bronz de la CSM București s-au întors în țară. Upgrade pe bugetul clubului, pentru un nou trofeu: 5.000.000 de euro!

Deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, CSM București, și-a pierdut coroana în Final 4-ul de la Budapesta. După 33-38 cu Vardar, româncele au trecut de Buducnost, 26-20, și s-au întors luni seară, în țară, cu medaliile de bronz.

După sumele investite, totul a fost limpede în Ungaria: Gyor, cea mai bogată echipă, cu un buget de 4.500.000 de euro (conform jurnalului maghiar Blikk, 2.400.000 se duc anual pe salariile jucătoarelor), a cucerit a treia sa Ligă a Campionilor, 31-30 în finala cu Vardar.

CSM București se folosește de 3.500.000 de euro (Isabelle Gullden, salariu de 12.000 de euro pe lu­nă) din banii Mu­nicipalității și, pentru a redobândi trofeul, va face un upgrade sezonul viitor, când se preconizează un fond “lucrativ” de 5.000.000 de euro.

Prima mutare a fost făcută și e una de talie. Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă din lume, s-a despărțit de Buducnost cu lacrimi în ochi, a fost semnată deja și va încasa, se spune, 250.000 de euro pe sezon. Au mai fost anunțate și alte jucătoare, se vor mai face transferuri, iar antrenoare va fi daneza Helle Thomsen (46 de ani), argint european anul trecut, cu naționala Olandei. Suedezul Per Johansson, ușor depășit cu Vardar, va pleca după încheierea Cupei României (20 mai). El semnase oricum cu Boden

Alin Petrache, directorul CSM București, a confirmat varianta prezentată mai sus:

”Intrarea acestei echipe în Final Four este un obiectiv pe care l-am împlinit. Meciul împotriva celor de la Vardar nu a fost aşa cum ne-am dorit. A fost partea întoarsă a anului trecut, lor le-a ieşit tot şi nouă nimic. Iar într-un final, ieri, finala mică ne-a adus în posesia medaliilor de bronz. Suntem mulţumiţi, deşi ne doream finala, ne doream să păstrăm trofeul acasă. În doi ani de participare în aceste cupe europene, anul trecut am câştigat acest trofeu, iar anul acesta am fost pe locul trei.

Mergem mai departe, avem un nou proiect, e un început de drum. Vom uita toate aceste lucruri şi din iulie, cu noile achiziţii foarte bune, sper ca anul viitor să jucăm finala mare”, a spus Petrache.

Referitor la criticile cu privire la finanţarea CSM-ului, Alin Petrache a declarat că şi alte cluburi, dar şi federaţiile, sunt finanţate din bani publici. „Cred de că de fiecare dată încurcăm mere cu pere doar de dragul de a ieşi un pic în evidenţă. Întrebarea mea a fost de fiecare dată: Dinamo este finanţat din bani publici? Clubul Steaua este finanţat din bani publici? Cluburile departamentale ale MTS sunt finanţate din bani publici? Federaţiile sportive naţionale sunt finanţate din bani publici? Şi răspunsul este da. Nu doar CSM Bucureşti este finanţat din bani publici, ci majoritatea sportului profesionist.

Pentru că sport de masă, şi o spun cu durere în suflet, nu prea mai avem. Şi asta cred că dăunează foarte mult, pentru că competiţiile sportive de masă sunt crema şi seva pe care ar trebui să o dăm federaţiilor naţionale”, a afirmat el.

CSM Bucureşti, câştigătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin în 2016, a încheiat pe locul trei competiţia în acest an, învingând, duminică, formaţia Buducnost Podgorica, cu scorul de 26-20 (13-12), în finala mică a Turneului Final Four de la Budapesta. Pentru Cristina Neagu (3 goluri) a fost ultimul meci în tricoul celor de la Buducnost, ea urmând să evolueze din sezonul viitor chiar la CSM Bucureşti, cu care a semnat un contract valabil pe doi ani.