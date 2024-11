„Nu mi-aduc aminte neapărat cum a devenit această pasiune mai mult decât o pasiune. El mă ducea la curse încă de când eram bebeluș, nu mi-aduc aminte neapărat când am intrat eu în lumea motorsportului, pentru că am fost mereu prezentă”, recunoaște Alexandra.

„La 11 ani m-am urcat prima dată la volanul unei mașini. Un an am condus pe circuit, pe drum închis. Am încercat să fac cât mai multe exerciții, să învăț mașina, să învăț în ce constă a conduce o mașină. Nu neapărat de curse, ci și o mașină normală”, continuă.

„Încă de la început, tata mi-a spus că nu putem să facem acest sport doar din joacă, fiind și un sport destul de periculos, un sport foarte costisitor. Și la 12 ani am participat în București la o etapă de Super Slalom, îndemânare prin parcare. Acela e cel mai jos posibil concurs de motorsport, care te învață, de fapt, basicul, cum să conduci, cum să controlezi mașina”, mai spune Alexandra, în emisiunea „La feminin”.

„Echipamentul este împotriva focului, gros ca la schi, trei straturi”

Anii au trecut, pasiunea a rămas, iar în 2021 a participat în Campionatul Național de time attack și super slalom. În 2023 a debutat în Campionatul Național de Raliuri și la finalul sezonului a câștigat Trofeul Rally Start.

„Primul meu raliu a fost cel al Harghitei. Raliurile au fost visul meu și încă sunt visul meu, pentru că vreau să practic raliurile și de înaltă performanță. Vreau să ajung în European, vreau să ajung în Mondial. Adică nu vreau să rămân doar la stadiul de Național. Până acum n-am participat în alte competiții, pentru că n-aveam vârsta necesară”, a mai spus Alexandra în timpul emisiunii „La feminin”.

Cât de greu e în timpul unei curse, pe lângă atenție sporită, detalii referitoare la traseu? „Corpul e atât de solicitat, încât nu poți să-ți imaginezi anumite lucruri. Faptul că îți solicită foarte mult mușchii spatelui, mușchii gâtului, care nu prea sunt dezvoltați la o persoană care nu a mai făcut sport. În mașina mea de curse sunt undeva la 45-50 de grade!”, recunoaște adolescenta.

În plus de asta, „echipamentul este destul de gros, fiindcă este și un echipament ignifug. Este împotriva focului în caz de incendiu, în caz de un pericol, noi să fim protejați. Și este destul de gros, adică avem, ca la schi, trei straturi. Și mai ales vara, pe 40 de grade, soare, înăbușeală… Sunt toate condițiile în care nu toată lumea se așteaptă să conducem. Pe ploaie, pe vânt, pe orice, noi concurăm”.

Și Cristiana Oprea face spectacol pe circuit, fiind prima femeie-pilot din România care a concurat în Campionatul Mondial, dar și în cel European de Raliuri. Povestea ei poate fi citită pe Libertatea.

Performanțele Alexandrei Teslovan

2023 – Rally Star Junior Winner 2nd in Class A1

– Rally Star Junior Winner 2nd in Class A1 2022 – Campionatul Național de Viteză în Coastă 2, Clasa 7B – locul 1; Clasa 7 – locul 3; Juniori – locul 2; Campionatul național de slalom paralel Femina – locul 1; Clasa 2 – locul 3

– Campionatul Național de Viteză în Coastă 2, Clasa 7B – locul 1; Clasa 7 – locul 3; Juniori – locul 2; Campionatul național de slalom paralel Femina – locul 1; Clasa 2 – locul 3 2021 – Campionatul național de slalom paralel, Locul 3 în clasamentul fete; Campionatul național de time attack, Locul 4 la clasa Pocket Rocket

– Campionatul național de slalom paralel, Locul 3 în clasamentul fete; Campionatul național de time attack, Locul 4 la clasa Pocket Rocket 2019 – Câstigătoare a clasei Juniori 1 – Super Slalom – fosta denumire International Autotest Challenge – ACR

Urmărește aici toată emisiunea cu Alexandra Teslovan

