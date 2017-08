Leonard Doroftei își strigă disperarea: ”Am o stradă și o sală care-mi poartă numele, dar mor de foame!”.

Fostul campion mondial WBA la semiușoară, Leonard Doroftei (47 de ani) se află într-o situație disperată, după ce pub-ul său din centrul orașului Ploiești va fi închis de autorități. Motivul? Blocul în care funcționează prezintă risc seismic.

Cazul, prezentat în exclusivitate de Libertatea, l-a făcut pe Leonard Doroftei să ajungă la capătul puterilor. A căutat soluții, a bătut la ușile mai-marilor din Ploiești, dar răspunsurile primite n-au avut darul de a-i da cea mai mică speranță.

”Am o stradă și o sală de sport în Ploiești care-mi poartă numele, dar mor de foame! Am fost aruncat ca o măsea stricată!”, a declarat, pentru Libertatea, Leonard Doroftei.

Fostul mare campion a continuat: ”Cei care au luat această decizie se întreabă ce fac eu acum? Cum rezolv problemele cu furnizorii și cu angajații. Am fost un om de bună credință, care a plătit la zi taxa de clădire și chiria, dar văd că nu contează. În plus, conform contractului, trebuia să investesc în această locație minimum 50.000 de euro, însă eu am băgat vreo 180.000 de euro, pentru că localul era praf în momentul în care l-am luat. Apoi, mă dai afară, dar spune-mi când pot reveni. Habar nu am pe cât timp se întinde proiectul de reabilitare al construcției. Dacă există, bineînțeles”.

Leonard Doroftei își strigă disperarea: ”Nu cer luna de pe cer!”

În acest moment, Doroftei este dezorientat, neștiind încotro s-o apuce. ”Nu știu ce să fac. Cred că o să-mi pun tablourile din pub pe stradă. O să fac o expoziție în aer liber pe Bulevardul cu Castani”. O soluție ar fi ca fostul mare sportiv să primească temporar un spațiu în care să-și poată continua activitatea.

”Nu cer luna de pe cer! Îi rog pe cei care au putere de decizie în Ploiești să mă ajute. Să facem un contract pe un an de zile pentru un spațiu cât de mic în care să-mi continui activitatea. Măcar să-mi termin contractele cu furnizorii. Am înțeles, nu se mai poate aici, dar ajutați-mă să nu mor de foame. Vă roagă Leonard Doroftei, cetățean de onoare al municipiului Ploiești!”, a conchis, cu ochii în lacrimi, ”Moșu’”.

Leonard Doroftei își strigă disperarea, dar pub-ul mai ”rezistă” șase luni

Situația în care se află pub-ul lui Doroftei este încă incertă. Concret, municipalitatea a intentat acţiune în instanţă pentru a se pune în practică procedura de evacuare printr-o Hotărâre Judecătorească. Drept urmare, ceea ce a primit Leonard Doroftei este o notificare venită din partea instanţei pentru ca acesta să depună întâmpinare în termen de 25 de zile. Lucru pe care l-a și făcut.

Astfel, cel puțin în următoarele șase luni, fostul campion mondial își va mai putea desfășura activitatea în aceeași locație. ”Nu putem vorbi despre o evacuare a pubului în data de 25 august. Cea care va decide dacă va fi nevoie sau nu ca Leonard Doroftei să evacueze spaţul respectiv va fi instanţa de judecată. Probabil, dacă autoritățile vor câștiga, în șase luni s-ar putea închide localul lui Doroftei”, au precizat, pentru deprahova.ro, persoane din Primărie avizate asupra dosarului.

