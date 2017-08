Meciul Mayweather – McGregor, văzut de foști mari sportivi români. Cine este favoritul lui Doroftei, Leu și Iftimoaie.

Confruntarea Floyd Mayweather – Conor McGregor a stârnit un interes enorm încă de anul trecut, când se afla în stadiul de zvon. Nerăbdarea fanilor sporturilor de contact a început să crească și mai mult, dacă așa ceva este posibil, din primăvară, când s-a anunțat oficial că marele pugilist și la fel de marele practicant de arte marțiale mixte se vor confrunta în ring, pe 26 august, după regulile boxului.

Acest din urmă detaliu – numai el – a generat o discuție interminabilă, determinându-l pe Mike Tyson, legendarul campion mondial al greilor, să afirme că ”McGregor este cel mai mare fraier din istoria boxului, dacă a acceptat acele reguli” și că ”irlandezul va fi ucis”. Alți boxeri celebri, precum Evander Holyfield și Tyson Fury, au mizat surprinzător pe o victorie a campionului din Ultimate Fighting Championship, primul bazându-se pe forța loviturilor lui McGregor, iar al doilea susținând că o înfrângere a lui Mayweather ar face bine boxului!

Libertatea a vrut să afle cum ”văd” marele meci și trei români care au devenit celebri practicând sporturi de contact.

Leonard Doroftei: ”Nu are cum să bată McGregor”

Leonard Doroftei (47 de ani) are un favorit cert în meciul-meciurilor de sâmbătă seară: Floyd Mayweather. ”Nu are cum să bată McGregor, oricât de mult mi-ar plăcea. E un sportiv care stă foarte mult pe loc. El luptă în priză, nu pe brațe”, a precizat, pentru Libertatea, Doroftei.

Campionul mondial WBA la semiușoară între 2002 și 2003 a făcut o scurtă caracterizare și a favoritului Floyd Mayweather. ”E pe terenul lui. Mayweather știe tot ce trebuie să facă. Se pregătește, se antrenează, nu e ca Vasile care merge cu furca la lupta cea mare”. În ceea ce privește finalul partidei, ”Moșu” a prezis: ”Nu cred că McGregor va ține 12 reprize. Cred că Mayweather îl va trânti pe podea prin repriza a treia sau a patra”.

În cazul în care i s-ar fi propus o astfel de partidă în perioada sa de glorie sportivă, Doroftei n-ar fi refuzat oferta. Însă ar fi luptat pe regulile adversarilor. Adică, în cușcă! ”Da, aș fi acceptat să mă bat cu un astfel de adversar, dar cu regulile lui! Stau bine pe picioare, pentru că, înainte de box eu am practicat luptele!”. Iar în ceea ce privește renumerația, Leonard Doroftei a dat-o pe glumă: ”Nu mi-ar fi trebuit bani pentru un astfel de spectacol, că meci e mult spus. Aș fi cerut un loc în prima navetă spațială care pleca pe Marte!”.

Mihai Leu: ”Mayweather va câștiga prin KO!”

Primul român campion mondial la profesioniști, Mihai Leu (48 de ani), merge pe mâna lui Floyd Mayweather în disputa ”secolului” cu Conor McGregor. ”Dacă ar fi fost alte reguli, mai vorbeam. Așa însă, McGregor nu are nici cea mai mică șansă! Degeaba lovește puternic dacă nu poate să-l prindă pe Mayweather. Americanul e un tactician foarte bun. În plus, are viteză și reflexe”, a declarat Mihai Leu pentru Libertatea.

Fostul campion mondial WBO la semimijlocie în 1997 a continuat: ”Nu știu cum va decurge meciul, dar Mayweather va câștiga prin KO! Acum poate că l-o mai plimba prin ring pe McGregor, se va juca cu el, dar tot la KO se va ajunge. Multă lume se așteaptă la un meci spectaculos, însă Mayweather este un tip extrem de serios în ring, chiar dacă se poartă excentric în afara lui”.

Cunoscut drept un sportiv care nu a pus niciodată banii pe primul loc în carieră, Mihai Leu s-ar fi gândit serios, înainte de a accepta o astfel de provocare în ring. ”Nu știu dacă aș fi boxat într-un astfel de meci. Depinde de ofertă! Ar fi trebuit să fie una mai mare decât cea normală, deși adversarul n-ar fi avut, probabil, nici o șansă. Însă este vorba despre altceva, despre un alt gen de meci”, a conchis Mihai Leu.

Ionuț Iftimoaie: ”Țin cu McGregor, dar va pierde”

Fostul mare luptător de K1 este admiratorul lui McGregor, dar crede că favoritul său va fi învins de Floyd Mayweather. ”Mi-ar plăcea să câștige McGregor, pentru că este sportivul mai complet, dar nu cred că va reuși. Indiferent de cine va câștiga, cred că sportul va avea numai de câștigat prin acest meci, chiar dacă există și unii care spun că totul va fi «circ». Circ, circ, dar cei doi se vor umple de bani”, ne-a declarat Ionuț Iftimoaie (39 de ani).

Fostul campion mondial SuperKombat este sceptic și în privința zvonurilor referitoare la un aranjament între cei doi luptători: ”Să fim serioși! Noi suntem campioni mondiali la capitolul ăsta. Peste tot vedem blaturi. McGregor n-a trișat în viața lui. Eu cred și sper că vom avea parte de o luptă frumoasă”. Va rezista preferatul său în ring timp de 12 reprize? ”Nu pot să bag mâna în foc pentru asta, dar cred că meciul va dura cel puțin șase reprize”, a replicat Iftimoaie.

Acesta mai are o dorință: ”Indiferent de cum se va termina acum, dar mai ales dacă va fi un meci strâns, mi-ar plăcea să văd o revanșă”. În încheiere, l-am întrebat pe Iftimoaie dacă el ar fi acceptat să înfrunte în ring un boxer, după regulile boxului. ”Cred că nici un sportiv care practică sporturi de contact nu ar da înapoi. Până la urmă, în afara faptului că ar putea lua bătaie, ce i s-ar putea întâmpla? Bătaie am mai luat, așa că nu ar fi nimic neobișnuit. Pe scurt, da, aș fi acceptat”, a încheiat Ionuț Iftimoaie.

