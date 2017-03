Simona Halep și-a tras mașină nouă! Ce conduce la Indian Wells. Cum s-a distrat cu fructe de avocado și ce provocare a avut de trecut.

Între antrenamentele dinainte de debutul la turneul din California, Simona, 25 de ani, 4 WTA, se plimbă cu un automobil Mercedes pus la dispoziție de sponsorul ei.

Este bine ştiut faptul, că Simona a luat permisul de conducere, cu emoţii, d-abia din a treia încercare. Într-un interviu acordat ziarului Libertatea, numărul 4 WTA, declara: ”Am susţinut examenul în aprilie 2012. Nu eram focusată pe subiect. L-am picat de 2 ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26, iar a treia oară am făcut 24, l-am luat. La examentul practic nu am avut însă probleme!”.